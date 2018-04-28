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Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета

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Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на приеме у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. На сайте правительства РФ об этом сообщается лаконично: "Дмитрий Медведев встретился с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым". Других подробностей не сообщается. Такая лаконичность пресс-службы правительства объясняется просто: диалог Москвы и Казани по спорным вопросам продвигается весьма сложно.


Татарстан добивается от Москвы расширения суверенитета

 Для чего приезжал лидер Татарстана в Москву рассуждает международный обозреватель Айдын Мехтиев

 

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Темы Татарстан минниханов Дмитрий Медведев рустам минниниханов
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