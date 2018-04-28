Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал на приеме у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. На сайте правительства РФ об этом сообщается лаконично: "Дмитрий Медведев встретился с президентом республики Татарстан Рустамом Миннихановым". Других подробностей не сообщается. Такая лаконичность пресс-службы правительства объясняется просто: диалог Москвы и Казани по спорным вопросам продвигается весьма сложно.
Для чего приезжал лидер Татарстана в Москву рассуждает международный обозреватель Айдын Мехтиев
На фоне санкционной войны США против России появляется все больше признаков того, что партнеры Кремля по ЕАЭС и ОДКБ постепенно дистанцируются от Москвы. Первый тревожный для России сигнал прозвучал 15 марта с.г. в Астане, где впервые за четверть века лидера России не пригласили на саммит глав пяти стран Центральной Азии. На этой неделе эта история получила продолжение...
Неужели российские власти перестали замечать, что происходит в странах ЕАЭС? Хамское потребительское отношение "союзников" к России говорит о многом.
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