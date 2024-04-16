Социальная газификация — нюансы, о которых вам никто не расскажет

В своем обращении к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил усилить возможности граждан по газификации своих участков и домов через государственную программу. Однако реализация этой программы в СНТ не идет так гладко, как планировалось. Суды перегружены исками от недовольных домовладельцев.
Что на самом деле означает бесплатная газификация? О юридических аспектах этого вопроса в эфире Pravda.Ru рассказала Светлана Жмурко, адвокат Адвокатской палаты города Москвы, специалист по земельным и дачным делам. Получите консультацию у юриста по вопросам социальной газификации и другим текущим проблемам, беспокоящим жителей СНТ.
Ведущий — Андрей Туманов.
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