В кресле президента в Белом доме может сидеть неодушевлённый предмет

Профессор РАН и МГИМО, программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов рассказал в видеоэфире о предстоящих президентских выборах в США.

"Когда в 2016 году выигрывал Дональд Трамп, то все наши американисты утверждали, что даже если Трамп победит, он ничего не сможет сделать, потому что в Америке отлаженная десятилетиями система. Это машина, которая работает, даже если в кресле президента в Белом доме неодушевлённый предмет. До определённой степени они были правы, поскольку саботаж решений Трампа был очевидным", — говорит политолог.