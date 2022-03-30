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Автор Петр Ермилин

Малышева и "Жить здорово!", возможно, останутся на Первом канале, но не сейчас

Правда ТВ

Как стало известно, 61-летняя Елена Малышева провела экстренное собрание всех сотрудников своей программы, на котором практически отправила всех в вынужденный отпуск почти на полгода. При этом злые языки говорят, что пенсионная звезда вряд ли вернется в эфир, так как надо давать дорогу молодым.

Малышева и "Жить здорово!", возможно, останутся на Первом канале, но не сейчас

Напомним, предыдущая ведущая научно-популярной программы "Здоровье" на советском телевидении Юлия Белянчикова завершила свою карьеру в этом качестве в 49 лет. Так что Малышева в этом смысле долгожительница, впрочем, как и все участники "Голубых огоньков" двух последних десятилетий.

В то же время пресс-служба Первого канала сообщила, что программу "Жить здорово!" ее поклонники не могут видеть в эфире только из-за изменений в эфире. 

И тут уже содержатся намеки на проведение специальной военной операции России на Украине по демилитаризации и денацификации: типа развлекательные программы приостановлены или перенесены из-за большего интереса зрителей к общественно-политическим событиям.

К Первому каналу есть, конечно, вопрос: научно-популяризаторские программы теперь отнесены к разряду развдекательных? И какой вклад канала будет к очередной волне ковида, который прогнозируется в ближайшее время?

С другой стороны, вполне возможно, что Константин Эрнст под шумок все-таки решил обновить лица ведущих в подведомственном ему учреждении, как когда-то Михаил Горбачев очистил Политбюро ЦК КПСС от пожилых членов.

Так это или нет, узнаем в сентябре-октябре.

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Автор: Петр Ермилин
Темы первый канал елена малышева
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