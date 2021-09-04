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Диктатор из 90-х, которого никто не помнит

Правда ТВ

Образы диктаторов не дают покоя и современным режиссерам, и создателям компьютерных игр. Чаще всего фигура диктатора рассматривается как воплощение некой разрушительной силы, противостоящей так называемой демократии, лишающей людей прав, свобод и прочих достижений цивилизации. Совершенно иной подход продемонстрировал некогда писатель Сергей Снегов, написавший роман "Диктатор". Блогер Константин Федоров проанализировал самое странное и необычное произведение из мира фантастики.

Как диктатор Гамов остановил войну - фантастический обзор

Этот автор, известный больше своей космической оперой "Люди как боги", неожиданно обратился к теме власти и ее возможностей. Его роман "Диктатор" показывает преображение пресловутой воли к власти.

Действие романа происходит в некоем другом мире, где начинается затяжная война между несколькими государствами. В ходе боевых действий особо проявляет себя некий полковник Гамов. Вскоре вместе со своими соратниками он совершает военный переворот, захватывает власть в стране и объявляет себя диктатором.

Определение это подходит к нему в полной мере. Своей волей он управляет всем, что есть в стране, оказывает влияние на все происходящие в ней процессы, устанавливает невиданные правила в армии и обществе. Поскольку идет война, на вооружение берется лозунг "все для фронта, все для победы".

Хитроумный Гамов строит планы внутри планов, просчитывая действия своих врагов и союзников на много ходов вперед. Его приказы выполняются беспрекословно. Ослушавшихся подвергают унизительным публичным казням. Все, как подобает диктатору. Вот только некоторые из приказов выглядят странными даже для его ближайших сторонников. Например, намеренно сохраняется оппозиционная пресса, чтобы из нее диктатор мог узнавать настроения народа.

Гамов нацеливается на саму суть войны, на те особенности человеческой природы, которые вынуждают людей воевать. Раз за разом он демонстрирует бессмысленность и глупость не только войны, но и всевозможных политических игр, показывая, что иногда может быть достаточно воли одного человека для того, чтобы преодолеть сохранявшиеся веками условности.

Диктатор Гамов хочет отнять у человека войну, вернуть человеку человечность. Гамов, придя к власти, меняет сам подход к войне, презирая в ней то, что ранее превозносилось больше всего — воинскую доблесть, превращая всю войну в источник дохода для каждого солдата, обесценивая тем самым героический пафос. Диктатор ведет величайшую войну — против самой идеи войны.

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Автор: Ирина Гусакова
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