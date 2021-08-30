Выборы 19 сентября: последний шанс что-то изменить?

В авторской программе главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой "Необычная неделя" — российский политолог и общественно-политический деятель, директор аналитического центра "СтратегPRO" Александр Ведруссов.

Единый гайд по выборам в сентябре: За кого голосовать? / Анализ политолога

Нужно ли идти на выборы? И за кого голосовать?

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"Мы во многом стали похожи на Украину"

"У нас не так много врагов за границей, как кажется"

Собеседникам было что обсудить в преддверии выборов в Государственную Думу.

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