Валерий Ярёменко: "Пандемия принесла мне счастье"

В авторкой программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" - актёр театра и кино, певец, заслуженный артист России Валерий Ярёменко.

Валерий Ярёменко: «Я всегда знал, что буду артистом»

Он родился в Севастополе. Ходил во Дворец пионеров — занимался музыкой. Участвовал в вокально-инструментальном ансамбле "Юность". Поступил в Днепропетровское театральное училище, но проучился там всего год. Служил в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Закончил ГИТИС и был принят в Театр им. Моссовета. Снимается в кино, поёт в известных мюзиклах.

Что связывало его с актёром Сергеем Юрским?

Сколько лет он отработал дворником?

Как оказался в голливудском фильме "Полицейская академия — 7"?

Чем был занят актёр в разгар пандемии?

Почему согласился участвовать в новом сезоне телевизионного шоу "Три аккорда"?

На эти вопросы ответил Валерий Ярёменко в эфире.

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