Валерий Ярёменко: "Пандемия принесла мне счастье"

В авторкой программе Сергея Каргашина "Творческая гостиная Pravda.Ru" - актёр театра и кино, певец, заслуженный артист России Валерий Ярёменко.
Он родился в Севастополе. Ходил во Дворец пионеров — занимался музыкой. Участвовал в вокально-инструментальном ансамбле "Юность". Поступил в Днепропетровское театральное училище, но проучился там всего год. Служил в Ансамбле песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Закончил ГИТИС и был принят в Театр им. Моссовета. Снимается в кино, поёт в известных мюзиклах.
На эти вопросы ответил Валерий Ярёменко в эфире.
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