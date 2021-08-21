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Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"

Правда ТВ » Точка зрения

Сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман озвучила не слишком обнадёживающие вещи о самом ходовом во всём мире индийском штамме коронавирусной инфекции, известном также как "дельта".

Генетики уверены в появлении более серьезного штамма, чем "дельта"
  • Глава центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что более 95% выявляемых заболеваний коронавирусом в России приходится на вариант "дельта".
  • Вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов заявил, что все существующие вакцины от COVID-19 менее эффективны в отношении "индийского" штамма, но пока необходимости в новых препаратах нет.

Собеседница Pravda.Ru прокомментировала не только эти высказывания, но и ответила на ряд связанных с мутациями коронавируса вопросов.

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Автор: Игорь Буккер, Редактор: Елена Тимошкина
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