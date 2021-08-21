Генетики ждут появления более серьёзного штамма "ковида"

Сотрудник Института общей генетики РАН, кандидат биологических наук Марина Фридман озвучила не слишком обнадёживающие вещи о самом ходовом во всём мире индийском штамме коронавирусной инфекции, известном также как "дельта".
Собеседница Pravda.Ru прокомментировала не только эти высказывания, но и ответила на ряд связанных с мутациями коронавируса вопросов.
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