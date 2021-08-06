Анекдоты про тёщу скоро станут историей

Как утверждает философ, академик Европейской академии естественных наук, член Союза писателей России, психолог Анатолий Некрасов, избыток материнского чувства тёщи оказывает негативное влияние на семейную жизнь её дочери с мужем.
У современных молодых пар намного больше шансов создать счастливую семью, чем у предыдущих поколений.
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Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.