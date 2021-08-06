Анекдоты про тёщу скоро станут историей

Как утверждает философ, академик Европейской академии естественных наук, член Союза писателей России, психолог Анатолий Некрасов, избыток материнского чувства тёщи оказывает негативное влияние на семейную жизнь её дочери с мужем.

Семейный треугольник: он, она и тёща

Почему важно выдать замуж тёщу?

Какова может быть роль тестя?

У современных молодых пар намного больше шансов создать счастливую семью, чем у предыдущих поколений.

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