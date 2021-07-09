Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей

Развод — это не событие. Развод — это процесс! И этот процесс, начинается задолго до самого развода:

Развод... И треснул мир пополам в глазах ребёнка

конфликты,

напряжённая обстановка в семье,

недоговорённости,

отчуждение,

взаимные обвинения и пр.

Ребёнок в такой семье уже имеет свой определённый "багаж":

тревоги,

внутренние конфликы,

страхи,

обиды,

напряжение.

Как помочь ребёнку справиться с собой в этой ситуации, рассказывает практикующий психолог, кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырёв.

Ведущая видеоэфира — Маргарита Кичерова.

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