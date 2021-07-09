Психолог: как помочь ребёнку при разводе родителей

Развод — это не событие. Развод — это процесс! И этот процесс, начинается задолго до самого развода:
Ребёнок в такой семье уже имеет свой определённый "багаж":
Как помочь ребёнку справиться с собой в этой ситуации, рассказывает практикующий психолог, кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырёв.
Ведущая видеоэфира — Маргарита Кичерова.
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Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.