Людмила Соколова: как стать звездой "девчонке из соседнего двора"

Гость авторской программы "Творческая гостиная Pravda.Ru" Сергея Каргашина — певица, актриса, обладательница многих престижных музыкальных премий, в том числе премии "Золотой граммофон", участница шоу "Голос", "Точь-в-Точь", "Три аккорда" Людмила Соколова.
Её репертуар включает в себя песни на шести языках. Она участница многих телевизионных шоу. Алла Борисовна, представляя певицу на концерте "Песни для Аллы", назвала её жемчужиной!
Об этом и многом другом в эфире программы.
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