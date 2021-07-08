Людмила Соколова: как стать звездой "девчонке из соседнего двора"

Гость авторской программы "Творческая гостиная Pravda.Ru" Сергея Каргашина — певица, актриса, обладательница многих престижных музыкальных премий, в том числе премии "Золотой граммофон", участница шоу "Голос", "Точь-в-Точь", "Три аккорда" Людмила Соколова.

Людмила Соколова: «Я – из народа»

Её репертуар включает в себя песни на шести языках. Она участница многих телевизионных шоу. Алла Борисовна, представляя певицу на концерте "Песни для Аллы", назвала её жемчужиной!

Как самая обычная "девчонка из соседнего двора" стала популярной артисткой?

Что предложил певице композитор Игорь Матвиенко, услышав её выступление в ресторане?

Какую песню на её стихи поёт Валерий Леонтьев?

Что теперь связывает её с Любовью Успенской?

Об этом и многом другом в эфире программы.

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