В гостях у Pravda.Ru "Иосиф Кобзон в юбке" - Ксения Георгиади

В "Творческой гостиной Pravda. Ru" — певица, Заслуженная артистка России, многократный лауреат телевизионного фестиваля "Песня года" Ксения Георгиади.

Почему Ксению Георгиади прозвали «Кобзоном в юбке»

Её песни не оставляют равнодушными:

"Радоваться жизни",

"Ищу тебя",

"Уроки музыки",

"Добрая столица",

"Ожидание",

"Наша любовь",

"Я тебя не прощу",

"Ай-ай-ай" и другие.

Ещё в школе ни один концерт не обходился без неё. А вот родители не особенно радовались успехам дочери на сцене. Однажды она даже получила за свои крамольные мысли стать певицей пощёчину от отца. Но девочка не сдалась — и в 1978 году стала победителем Всесоюзного телевизионного конкурса "С песней по жизни".

Что её связывает с Грецией?

Какую песню она исполнила для фильма Леонида Гайдая "Спортлото-82"?

Что думает по поводу творческого конкурса "Азбука национальностей для детей", председателем жюри, которого была в этом году?

Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.

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