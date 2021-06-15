В гостях у Pravda.Ru "Иосиф Кобзон в юбке" - Ксения Георгиади

В "Творческой гостиной Pravda. Ru" — певица, Заслуженная артистка России, многократный лауреат телевизионного фестиваля "Песня года" Ксения Георгиади.
Её песни не оставляют равнодушными:
Ещё в школе ни один концерт не обходился без неё. А вот родители не особенно радовались успехам дочери на сцене. Однажды она даже получила за свои крамольные мысли стать певицей пощёчину от отца. Но девочка не сдалась — и в 1978 году стала победителем Всесоюзного телевизионного конкурса "С песней по жизни".
Об этом и многом другом в эфире авторской программы Сергея Каргашина.
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