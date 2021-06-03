Руководитель клиники "Коррекция веса", врач-диетолог Алексей Ковальков предостерегает людей, чей возраст достигает 60 лет, от употребления в больших количествах молока и всех молочных продуктов.
Ссылаясь на научные данные, наш собеседник полагает, что молоко очень полезно для детей в возрасте до шести-семи лет, а далее его употребление следует ограничивать, а пожилым пить не больше полстакана (или стакана) молока, кефира, мацони и прочих.
При ежедневном употреблении двух стаканов неизбежно возникнут проблемы со здоровьем.
Алексей Ковальков упомянул, что в северных странах, например, в Финляндии, намного больше больных остеопорозом или катарактой, нежели там, где молоко пьют реже. Врач призывает либо ограничить употребление молочных продуктов, либо заменить его на овсяное.
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