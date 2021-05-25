США никогда не скопируют РД-180

В Штатах понимают, что многие проекты НАСА зависят от российских двигателей. Заменить их пока нечем. Они по-прежнему безальтернативно работают на первой ступенью одного из двух основных типов американских космических ракет Atlas 5.
Вот, что думает об американских попытках построить аналог РД-180 ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:
"Говорить о том, какие американские разработки более перспективны, просто рано. Очень сомнительно, что какой-то из аналогов сможет превзойти РД-180 — в нём был достигнут потолок технологических возможностей".
Между тем на российском предприятии "Энергомаш” давно производится не только классический РД-180, но и многоразовый двигатель.
Между прочим, технологии возвратности были разработаны в СССР ещё в 80-х годах.
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Если вы долгое время мазями и диетами безуспешно боретесь с непонятной сыпью, зудом и пятнами на лице, возможно, пора задуматься о клещах. Нет, не тех, что водятся в лесу, а тех, что живут прямо в нашей коже и называются "демодекс".