США никогда не скопируют РД-180

В Штатах понимают, что многие проекты НАСА зависят от российских двигателей. Заменить их пока нечем. Они по-прежнему безальтернативно работают на первой ступенью одного из двух основных типов американских космических ракет Atlas 5.

Американские ракеты покоряют космос на российских двигателях

Вот, что думает об американских попытках построить аналог РД-180 ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт:

"Говорить о том, какие американские разработки более перспективны, просто рано. Очень сомнительно, что какой-то из аналогов сможет превзойти РД-180 — в нём был достигнут потолок технологических возможностей".

Между тем на российском предприятии "Энергомаш” давно производится не только классический РД-180, но и многоразовый двигатель.

Между прочим, технологии возвратности были разработаны в СССР ещё в 80-х годах.

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