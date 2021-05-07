Мусульмане России могут пропустить хадж в 2021 году

Смогут ли паломники из России попасть на хадж в этом году?

С какими проблемами могут столкнуться российские мусульмане, которые хотят совершить паломничество в Мекку?

Какова ситуация с коронавирусной инфекцией в самой Саудовской Аравии?

Могут ли россияне, сделавшие прививку "Спутник V", совершить хадж?

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил политолог и востоковед Руслан Курбанов.

Хадж в 2021 году

Наши соотечественники-мусульмане могут не успеть отправиться на хадж, если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая. Поскольку ситуация довольно часто меняется, нужно следить за новостями.

Ещё одним препятствием может стать отсутствие прививок от коронавируса. Власти Саудовской Аравии пока не разрешили приезжать тем, кто привит российскими вакцинами. Медики, в свою очередь, не знают, безопасно ли прививаться вторично другими препаратами.

Если все препятствия будут, слава Аллаху, преодолены, паломники могут столкнуться с другими трудностями и ограничениями:

увеличение стоимости проживания,

сокращение мест в отелях и на транспорте в два раза.

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