Мусульмане России могут пропустить хадж в 2021 году

На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил политолог и востоковед Руслан Курбанов.
Наши соотечественники-мусульмане могут не успеть отправиться на хадж, если власти Саудовской Аравии не распределят квоты по странам до середины мая. Поскольку ситуация довольно часто меняется, нужно следить за новостями.
Ещё одним препятствием может стать отсутствие прививок от коронавируса. Власти Саудовской Аравии пока не разрешили приезжать тем, кто привит российскими вакцинами. Медики, в свою очередь, не знают, безопасно ли прививаться вторично другими препаратами.
Если все препятствия будут, слава Аллаху, преодолены, паломники могут столкнуться с другими трудностями и ограничениями:
Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.