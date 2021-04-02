Сказки глазами психолога: "Ослиная шкура - маска красавицы"

Испытываете неловкость от своей привлекательности? Или вы уверены, что быть красивой — опасно?
Ослиная шкура — защита. В каких случаях она возникает?
На эти вопросы Маргариты Кичеровой ответила психолог.
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Разговаривать с Москвой менторским языком, поучая, угрожая, Жозепу Боррелю надо прекращать.