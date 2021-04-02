Сказки глазами психолога: "Ослиная шкура - маска красавицы"

Испытываете неловкость от своей привлекательности? Или вы уверены, что быть красивой — опасно?

"Ослиная шкура - маска красавицы"

Лишний вес, плохая кожа — спутники маски "Ослиная шкура". Как она появляется, рассказала психолог Светлана Шарко. Ослиная шкура — защита. В каких случаях она возникает?

Почему мать Принцессы, умирая, взяла с мужа обещание жениться только на той, кто красивее неё?

Какие причины возникновения инцеста в реальности?

Если сказка "Ослиная шкура" — о взрослении, то о каком периоде идёт речь?

Что означают три платья Принцессы?

Как выглядит Ослиная шкура в жизни и почему её надевают?

Как снять Ослиную шкуру и обрести свой настоящий облик?

На эти вопросы Маргариты Кичеровой ответила психолог.

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