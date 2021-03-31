Юрий Куклачёв: кошка берёт вашу болезнь и не передаст свою

Создатель и бессменный художественный руководитель московского Театра кошек и основатель династии Куклачёвых, Народный артист России, дрессировщик Юрий Куклачёв уверен, что кошки болеют своими, а не человеческими болезнями.
У них есть свой СПИД и свой "ковид", но, как отметил наш собеседник, "кошки возьмут вашу болезнь, но не передадут свою".
Юрий Дмитриевич положительно оценил инициативу внесения законопроекта об обязательной регистрации кошек и собак. И добавил, что хорошо было бы чипировать домашних питомцев. В случае, когда нерадивый хозяин выбросит на улицу животное, его можно будет привлечь к ответственности.
На эти и другие вопросы ответил собеседник "Правды.Ру".
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