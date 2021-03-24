Эксперт расскажет о водородной энергетике

О мифах, сложившихся вокруг водородной энергетики, в видео студии "Правды.Ру" скоро расскажет исполнительный вице-президент NewTech Services Holding Ltd, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.

По сообщениям СМИ, Германия намерена открыть в Москве бюро по вопросам производства и экспорта водородного топлива и планирует в ближайшее время вложить около двух миллиардов евро в международный рынок водорода.

Каковы перспективы развития рынка водородного топлива в России и в мире?

Когда появятся доступные автомобили на этом виде топлива?

На эти вопросы ответит эксперт.

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