О мифах, сложившихся вокруг водородной энергетики, в видео студии "Правды.Ру" скоро расскажет исполнительный вице-президент NewTech Services Holding Ltd, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель.
По сообщениям СМИ, Германия намерена открыть в Москве бюро по вопросам производства и экспорта водородного топлива и планирует в ближайшее время вложить около двух миллиардов евро в международный рынок водорода.
На эти вопросы ответит эксперт.
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