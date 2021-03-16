Кардиолог о самой главной причине смертности

Директор института персонализированной кардиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Филипп Копылов в видеоэфире "Правды.Ру" перечислит симптомы, которые могут свидетельствовать о проблемах с сердцем или даже о наступлении инфаркта и инсульта.
Чем может быть вызвано это заболевание, которое, по статистике, занимает первое место в мире по смертности?
К симптомам может относиться потоотделение, сопровождающееся внезапной болью в груди, головокружением или тошнотой.
Повышенная потливость без очевидных причин может быть признаком проблем с сердцем и свидетельствовать о приближающемся инфаркте, к врачам стоит обратиться и при беспричинной ночной потливости.
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