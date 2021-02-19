Аналитик о новых правилах приёма в школу, ЕГЭ и удалёнке

Независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин поделился своей точкой зрения на введение новых правил приёма в первые классы, отозвался на результаты онлайн-образования и сказал, что дело не в самом ЕГЭ, а лишь в том, как оно проводится.
Напомним, согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458, в России впервые за долгое время меняются правила приёма детей в школы.
На взгляд нашего эксперта, дистанционное образование представляет собой один из видов заочного обучения, которое не было чуждо и советской системе образования. Правда сроки такого обучения, как показала практика, увеличивают процесс получения знаний в полтора-два раза.
Наш собеседник высказал довольно оригинальные соображения по вопросам школьного обучения.
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