Эхо русско-японской войны 1904-1905 годов отзывается по сей день

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, русско-японская война 1904-1905 годов выявила системный кризис российского самодержавия, аппетиты молодой буржуазии и полнейшую неготовность властной элиты не только к войне. Крах империи предопределён. Каковы выводы на сегодняшний день?
Собеседник "Правды.Ру" знакомит зрителей нашего канала с актуальными выводами из событий более чем столетней давности и предлагает задуматься над простым вопросом, за какие идеалы будет сражаться молодое поколение.
Наши предки умирали и побеждали "За Веру, Царя и Отечество", потом "За Родину, за Сталина!" Каков лозунг дня нынешнего?
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