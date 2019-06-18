Эфир "Правда ТВ": ложь и правда о Чернобыле

Где правда, вымысел и ложь в сериале "Чернобыль"? Как все происходило на самом деле? Неожиданное интервью с писателем, журналистом и участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Владимиром Губаревым.
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Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
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