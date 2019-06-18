Эфир "Правда ТВ": ложь и правда о Чернобыле

Где правда, вымысел и ложь в сериале "Чернобыль"? Как все происходило на самом деле? Неожиданное интервью с писателем, журналистом и участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Владимиром Губаревым.

Смотрите сегодня в 19:00 на YouTube-канале "Правды.Ру".