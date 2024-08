Провал Daedalic Entertainment: как Sweet Baby Inc. запятнала репутацию создателя Gollum

Daedalic Entertainment разрывает сотрудничество с Sweet Baby Inc.

Видеоигры

Компания Daedalic Entertainment, известная своим провальным релизом Lord of the Rings: Gollum, столкнулась с новыми проблемами после сотрудничества со Sweet Baby Inc. для создания инди-игры Capes.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Первоначально получив положительные отзывы, игра вскоре столкнулась с волной критики, вызванной негативной реакцией фанатов на участие Sweet Baby Inc., особенно из-за выбора актеров озвучки. В результате, Daedalic Entertainment приняла решение прекратить сотрудничество с этой компанией.

Представитель Daedalic отметил, что компания по-прежнему привержена инклюзивности, но больше не будет работать с Sweet Baby Inc. из-за возникших противоречий.