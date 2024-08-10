Компания Daedalic Entertainment, известная своим провальным релизом Lord of the Rings: Gollum, столкнулась с новыми проблемами после сотрудничества со Sweet Baby Inc. для создания инди-игры Capes.
Первоначально получив положительные отзывы, игра вскоре столкнулась с волной критики, вызванной негативной реакцией фанатов на участие Sweet Baby Inc., особенно из-за выбора актеров озвучки. В результате, Daedalic Entertainment приняла решение прекратить сотрудничество с этой компанией.
Представитель Daedalic отметил, что компания по-прежнему привержена инклюзивности, но больше не будет работать с Sweet Baby Inc. из-за возникших противоречий.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.