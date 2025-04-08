Обвал цен на нефть из-за таможенных тарифов США: что ждать от экономической ситуации в России

2:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Падение мировых цен на нефть из-за таможенных тарифов США не окажет значительного влияния на экономику России и жизнь граждан, хотя курс доллара может вырасти до 96 рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Roman Kudryavtsev, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нижневартовск, добыча нефти

Об этом в интервью URA.RU заявил доктор экономических наук Никита Кричевский. Он прокомментировал слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о рисках, связанных с пошлинами США.

Кричевский отметил, что в бюджете на этот год заложены цены на нефть в 70 долларов за баррель, а текущая цена составляет 64 доллара, что не является критическим. Он считает, что даже при ослаблении рубля до 96,5 рублей это не будет заметно для населения.

Экономист подчеркнул, что Россия имеет суверенную финансовую систему, независимую от иностранных валют, что позволяет корректировать курс рубля и минимизировать негативные последствия падения цен на нефть.

Он также отметил, что цены на российскую продукцию не изменятся из-за колебаний курса доллара. В этом году планируется изъятие 1 трлн 300 млрд рублей из бюджета в Фонд национального благосостояния, и в случае необходимости правительство может сократить эту сумму, что не отразится на жизни людей и поможет поддерживать экономику.

Кричевский добавил, что падение цен на нефть может даже оказать положительное влияние на экономику России. Например, производители из стран, вводящих пошлины, могут перенаправить свои потоки в Россию, где сохраняется прежний таможенный режим, что увеличит товарные поставки.

Также в России есть платёжеспособный спрос, что делает её привлекательным рынком для иностранных производителей. Дружественные страны могут выступать посредниками для поставок европейской продукции, что приведёт к увеличению импорта и улучшению разнообразия товаров на российском рынке.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).



