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Олег Артюков

Шок-контент от Винзавода: во что превратился проект WIN-WIN

Общество

В минувшие выходные на "Винзаводе" очередной маркет современного искусства WIN-WIN. Проводится он не в первый раз. И не в первый раз возникают вопросы, для чего всё это делается.

Краски
Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Краски

Вообще, проект позиционируется как инициатива Центра современного искусства "Винзавод" по поддержке современного российского арт-рынка. Заявляется, что это возможность для независимых художников и творческих объединений представить свои работы наравне с галереями, фондами, издательствами. Подобные маркеты, как уже отмечалось выше, проводятся на постоянной основе.

Современнее некуда художник продают свои, так сказать, произведения без посредников и по демократичным ценам. В этот раз на маркете были представлены работы 120 представителей того самого арт-рынка. За два работы выставку посетили порядка семи тысяч человек.

Хотя, судя по некоторым представленным работам, нужно было обладать пониженным чувством брезгливости. Живописать эти "произведения" не будем. Отметим только, что изображены на них были самые разнообразные пороки. Что сказать, некоторые мастера современного искусства так видят…

Стоит отметить, что при всём при этом на выставке не было возрастного ценза и на неё пускали детей. Чем руководствовались организаторы при этом, совершенно непонятно.

Художник Роман Яковлев устроил перформанс против современного искусства, которое, по его мнению, давно деградировало. Он поставил самодельный унитаз у входа в "Винзавод", демонстративно скомкав листок с названием мероприятия и "спустив" его.

Яковлев назвал картины своих коллег на выставке "шлаком", а также "пропагандой алкоголя, насилия и разврата".

Среди многих искусствоведов подобные произведения нередко становятся предметом противоречивых оценок. Некоторые эксперты высказывают серьёзную критику в адрес подобных выставок, упрекая их организаторов в том, что они стремятся прежде всего не к эстетическому воздействию или содержательной глубине, а к созданию шокирующего эффекта.

При этом, по мнению критиков, нередко используются инсталляции, вызывающие у зрителей чувство отторжения или ассоциирующиеся с разрушением и негативом.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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