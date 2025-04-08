Судебные иски против Tesla: обманутые клиенты требуют свои права

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Илон Маск признал: автомобили Tesla, оснащённые автопилотом Full Self-Driving (FSD), не смогут воспользоваться преимуществами автономного вождения без серьёзной модернизации. Хотя компания годами обещала полностью автоматическое управление, реальность оказалась далека от ожиданий клиентов.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Владельцы Tesla, надеявшиеся на полноценный FSD, разочарованы: для новых версий программного обеспечения необходима замена оборудования. В 2019 году Tesla уже переводила пользователей на систему Hardware 3, но теперь этого недостаточно — для поддержки заявленного функционала потребуется переход на Hardware 4.

Обманутые ожидания уже стали поводом для судебных исков по обвинениям в ложной рекламе. Tesla оказалась в центре кризиса доверия и, возможно, будет вынуждена потратить миллионы долларов на выполнение обязательств перед покупателями.

Несмотря на выпуск новых моделей с Hardware 4, функция FSD остаётся недоступной, а обещания Маска об автономном будущем — по-прежнему в подвешенном состоянии.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

