Судебные иски против Tesla: обманутые клиенты требуют свои права

Илон Маск признал: автомобили Tesla, оснащённые автопилотом Full Self-Driving (FSD), не смогут воспользоваться преимуществами автономного вождения без серьёзной модернизации. Хотя компания годами обещала полностью автоматическое управление, реальность оказалась далека от ожиданий клиентов.
Владельцы Tesla, надеявшиеся на полноценный FSD, разочарованы: для новых версий программного обеспечения необходима замена оборудования. В 2019 году Tesla уже переводила пользователей на систему Hardware 3, но теперь этого недостаточно — для поддержки заявленного функционала потребуется переход на Hardware 4.
Обманутые ожидания уже стали поводом для судебных исков по обвинениям в ложной рекламе. Tesla оказалась в центре кризиса доверия и, возможно, будет вынуждена потратить миллионы долларов на выполнение обязательств перед покупателями.
Несмотря на выпуск новых моделей с Hardware 4, функция FSD остаётся недоступной, а обещания Маска об автономном будущем — по-прежнему в подвешенном состоянии.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.
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