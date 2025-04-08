Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Почему в СССР не было минивэнов: как обходились без семейных автомобилей
Очищает кровь и спасает желудок: тайна древнего растения
Как выглядеть на 10 лет моложе? Ответ в этих стрижках для женщин за 50
На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году
Сибирь делает ставку на туризм: новые курорты, инвестиции и 34 тысячи рабочих мест
Он появляется незаметно: как убрать второй подбородок за 10 минут в день
Эти популярные добавки могут незаметно навредить вашему кишечнику — вот чем их заменить
Самые опасные кошки: одни мстят, другие нападают без предупреждения

Судебные иски против Tesla: обманутые клиенты требуют свои права

1:10
Авто

Илон Маск признал: автомобили Tesla, оснащённые автопилотом Full Self-Driving (FSD), не смогут воспользоваться преимуществами автономного вождения без серьёзной модернизации. Хотя компания годами обещала полностью автоматическое управление, реальность оказалась далека от ожиданий клиентов.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Владельцы Tesla, надеявшиеся на полноценный FSD, разочарованы: для новых версий программного обеспечения необходима замена оборудования. В 2019 году Tesla уже переводила пользователей на систему Hardware 3, но теперь этого недостаточно — для поддержки заявленного функционала потребуется переход на Hardware 4.

Обманутые ожидания уже стали поводом для судебных исков по обвинениям в ложной рекламе. Tesla оказалась в центре кризиса доверия и, возможно, будет вынуждена потратить миллионы долларов на выполнение обязательств перед покупателями.

Несмотря на выпуск новых моделей с Hardware 4, функция FSD остаётся недоступной, а обещания Маска об автономном будущем — по-прежнему в подвешенном состоянии.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций и систем для хранения электроэнергии.

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, политический и общественный деятель.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Садоводство, цветоводство
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике Аудио 
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Наука и техника
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Русская кухня по-королевски: пирог, который раньше пекли только на свадьбы
Шок-контент от Винзавода: во что превратился проект WIN-WIN
Клещи активизировались: как защитить питомца до первого укуса
Официальный вердикт врачей: что оборвало жизнь Паши Техника в 40 лет
Накипь в утюге — не приговор: спасаем прибор подручными средствами
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Интерьер Audi больше не радует: разобрали по винтикам и пришли в ужас
Мышцы вырастут как на дрожжах на этой диете: вот что есть тем, кто хочет набрать массу
Сингапурская пивоварня признана самой высокой в мире! Секреты успеха и инноваций
В будущее со старостью: почему жить дольше не значит жить лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.