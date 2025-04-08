Банки безжалостны: вот сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в 2025 году

Хочешь "двушку"? Придётся не просто копить, а зарабатывать больше 170-500 тысяч в месяц — и это не шутка. В 2025 году банки перестали верить в чудеса: без высокой официальной зарплаты двери к ипотеке вам просто не откроют.
Теперь главное — не первоначальный взнос, а ваш ежемесячный доход. И если он меньше нормы, ипотека — мимо кассы. Банки рассчитывают, чтобы после выплаты кредита у семьи оставались ещё и деньги на жизнь.
А средняя зарплата в этих городах — около 55-60 тысяч. Почувствуйте разницу.
Два работающих с обычной зарплатой? Всё равно не хватит. И даже если хватит — после ежемесячного платежа денег на еду и ЖКХ не останется.
Итог: средняя зарплата — это билет не к квартире, а к разочарованию.
Покупка "двушки" в 2025 году всё чаще превращается не в вопрос желания, а в задачу на выживание в мире высоких ставок и нереалистичных требований. Среднестатистическая семья с честным трудом и стабильным доходом оказывается за бортом ипотечной мечты, даже если у неё всё в порядке с кредитной историей и накоплен первоначальный взнос. Но выход всё же есть — пересмотреть желания, подстроиться под реалии, искать нестандартные решения и, возможно, не гнаться за "стандартной" квартирой, если она давно уже стала нестандартно дорогой.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?