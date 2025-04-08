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Банки безжалостны: вот сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в 2025 году

Недвижимость

Хочешь "двушку"? Придётся не просто копить, а зарабатывать больше 170-500 тысяч в месяц — и это не шутка. В 2025 году банки перестали верить в чудеса: без высокой официальной зарплаты двери к ипотеке вам просто не откроют.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Зарплата решает всё

Теперь главное — не первоначальный взнос, а ваш ежемесячный доход. И если он меньше нормы, ипотека — мимо кассы. Банки рассчитывают, чтобы после выплаты кредита у семьи оставались ещё и деньги на жизнь.

Посмотрим, сколько нужно получать, чтобы банк дал добро

  • Москва - двушка за 19,4 млн, платёж 316 тыс., зарплата: 527 тыс. руб.
  • Питер - квартира за 15,2 млн, платёж 248 тыс., зарплата: 413 тыс.
  • Казань - 11,7 млн, платёж 192 тыс., зарплата: 320 тыс.

Даже в регионах требования пугают

  • Волгоград - 6,2 млн, платёж 102 тыс., зарплата: 170 тыс.
  • Челябинск - 6,6 млн, платёж 109 тыс., зарплата: 181 тыс.

А средняя зарплата в этих городах — около 55-60 тысяч. Почувствуйте разницу.

Семейная ипотека на практике

Два работающих с обычной зарплатой? Всё равно не хватит. И даже если хватит — после ежемесячного платежа денег на еду и ЖКХ не останется.

Где ипотека особенно недоступна

  • Казань - доход должен быть в 5 раз выше средней зарплаты.
  • СПб, Нижний Новгород - в 4,4 раза.
  • Краснодар, Уфа, Омск - в 3,6-3,7 раза.
  • Москва - "всего лишь" в 3,7 раза.

Итог: средняя зарплата — это билет не к квартире, а к разочарованию.

Есть ли шанс

  • Смотрите однушки или студии.
  • Рассматривайте вторичку.
  • Ищите программы с господдержкой.

Покупка "двушки" в 2025 году всё чаще превращается не в вопрос желания, а в задачу на выживание в мире высоких ставок и нереалистичных требований. Среднестатистическая семья с честным трудом и стабильным доходом оказывается за бортом ипотечной мечты, даже если у неё всё в порядке с кредитной историей и накоплен первоначальный взнос. Но выход всё же есть — пересмотреть желания, подстроиться под реалии, искать нестандартные решения и, возможно, не гнаться за "стандартной" квартирой, если она давно уже стала нестандартно дорогой.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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