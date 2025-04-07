Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки

Даже кофе за несколько сотен рублей может раскрыться ярким вкусом, если соблюсти простые правила.
И наоборот — элитный напиток легко испортить, если не учитывать важные нюансы.
Запомните три ошибки, которые чаще всего портят чашку кофе. И никогда их не повторяйте.
Многие по привычке заливают кофе кипятком — и этим убивают вкус.
Остывшая вода тоже не подойдёт: аромат не успеет раскрыться.
Идеальный диапазон — от 90 до 96 градусов.
В этих пределах кофе отдаёт максимум вкуса и не горчит.
Даже лучшие зёрна теряют аромат, если были неправильно хранились.
Покупайте цельные, а перемалывайте — только перед приготовлением.
Важно: помол должен быть равномерным.
Слишком мелкий даст горечь, слишком крупный — "пустую" чашку.
Хороший кофе не нуждается в усилителях.
Молоко, сиропы и специи — на любителя, но лучше дать напитку звучать "в чистом виде".
Особенно опасен сахар:
"Он убивает индивидуальность вкуса", — считают гурманы.
Если кофе хорош — он не требует маскировки.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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