Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже кофе за несколько сотен рублей может раскрыться ярким вкусом, если соблюсти простые правила.

И наоборот — элитный напиток легко испортить, если не учитывать важные нюансы.

Фото: unsplash.com by freddie marriage fredmarriage, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Запомните три ошибки, которые чаще всего портят чашку кофе. И никогда их не повторяйте.

1. Температура воды: враг номер один

Многие по привычке заливают кофе кипятком — и этим убивают вкус.

Остывшая вода тоже не подойдёт: аромат не успеет раскрыться.

Идеальный диапазон — от 90 до 96 градусов.

В этих пределах кофе отдаёт максимум вкуса и не горчит.

2. Зерна и помол: не торопитесь

Даже лучшие зёрна теряют аромат, если были неправильно хранились.

Покупайте цельные, а перемалывайте — только перед приготовлением.

Важно: помол должен быть равномерным.

Слишком мелкий даст горечь, слишком крупный — "пустую" чашку.

3. Добавки — не спасение, а вред

Хороший кофе не нуждается в усилителях.

Молоко, сиропы и специи — на любителя, но лучше дать напитку звучать "в чистом виде".

Особенно опасен сахар:

"Он убивает индивидуальность вкуса", — считают гурманы.

Если кофе хорош — он не требует маскировки.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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