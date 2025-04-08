Эти 3 привычки мешают вам набрать мышечную массу, вы об этом и не догадываетесь

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Малоподвижный образ жизни, отсутствие изменений в тренировках, оценка прогресса и низкое техническое качество упражнений являются одними из основных факторов, препятствующих набору мышечной массы.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка бицепса

Разница в том, что даже те, кто тренируется, тоже совершают ошибки. О трёх самых распространенных расскажем в этом материале.

Три привычки, которые мешают росту мышц

Недостаток отдыха

Недостаток качественного сна может просто помешать восстановлению и росту мышц, что увеличит риск инфекций.

"Старайтесь высыпаться каждую ночь, чтобы ваш организм мог восстановиться и восстановиться", — сказал фитнес-тренер Эдуардо в интервью Sport Life.

Перетренированность

Она может привести к травмам и усталости, что отрицательно сказывается на росте мышечной массы.

Неправильное питание

Также важно ограничить употребление алкоголя до умеренного уровня, чтобы избежать излишеств, которые негативно скажутся на вашем здоровье.

Кстати, качественный сон также необходим для поддержания нормального риска респираторных инфекций.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

