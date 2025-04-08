Шокирующая правда о Египте: как туристок преследуют местные жители

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Испанский блогер Арчи Тед и его девушка Анхела Мармоль побывали в Египте и были шокированы поведением местных жителей. Как оказалось, любая молодая туристка в Египте подвержена большой опасности, особенно если рядом с ней нет спутника.

Фото: commons.wikimedia.org by Yasseralghol, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Египет

Египтяне проявляли к Анхеле повышенное и отнюдь не приятное внимание. Они ходили за ней и делали непристойные жесты, а когда Арчи ненадолго отлучился, чтобы купить воду, незнакомый мужчина подошёл к Анхеле и стал говорить ей всякие пошлости.

"Эти тревожные инциденты произошли в разных городах и посёлках по всему Египту. Если вы девушка, последнее, что я вам советую, — это ехать в Египет в одиночку", — написал блогер в своих соцсетях.

Некоторые девушки написали в комментариях, что с ними происходило то же самое, когда они приезжали в Египет.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

