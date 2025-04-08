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Русская кухня по-королевски: пирог, который раньше пекли только на свадьбы

1:41
Еда

Он слоистый, сытный и пахнет праздником. Курник — это не просто пирог, а настоящее гастрономическое наследие. В старину его собирали как башню: слой начинки — блин — и так по кругу. Мы решили не идти по лёгкому пути и повторить тот самый традиционный курник с тремя начинками, как в русских деревнях — с рисом, грибами и курицей.

куринный пирог
Фото: Freepik by mdjaff is licensed under Рublic domain
куринный пирог

В чём секрет

Каждая начинка отделяется тонким блином, чтобы не перемешивались вкусы. Снаружи всё это запечено в нежном тесте на сметане и масле. Курник получается румяный, ароматный и просто провоцирует на добавку!

Как готовить:

1. Варим курицу — примерно 50 минут.
2. Замешиваем тесто из масла, сметаны, молока, яйца и муки с разрыхлителем. Отправляем в холодильник.
3. Печём блины. Девять тонких кружков на молоке — один для каждой прослойки.
4. Готовим три начинки:

  • курица — нарезать мясо без кожи и костей

  • грибы с луком — обжарить до золотистого

  • рис с яйцами — просто смешать и приправить

5. Собираем "пирог-башню":
На основу из теста выкладываем слоями: рис → блин → курицу → блин → грибы → блин… и повторяем. Сверху — крышка из теста с дырочкой для пара.

6. Украшаем и отправляем в духовку. Выпекать при 180 °C около 1,5 часов — и ждать, пока на кухне станет невозможно терпеть аромат.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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