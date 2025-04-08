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Бьянка показала фигуру после операции по уменьшению груди

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Шоу-бизнес

Певица Бьянка предстала во всей красе в купальнике после пластической операции.

Певица Бьянка
Фото: Инстаграм певицы Бьянки is licensed under public doman
Певица Бьянка

Певица Бьянка опубликовала в социальных сетях фото в бикини. Исполнительница хита "Были танцы" похвасталась красивыми формами после операции по уменьшению груди.

На снимке Бьянка запечатлена на фоне экзотической зелени.

"Какая фотка лучше?" — спросила королева российского RnB подписчиков.

Бьянка ранее объясняла, почему она решилась на операцию по уменьшению груди. Она заверила, что обладает шестым размером бюста от природы, однако такое богатство стало ей мешать активно двигаться. Особенно трудно с большой грудью, по её словам, совершать прыжки.

Уточнения

Бья́нка (настоящее имя — Татья́на Эдуа́рдовна Липни́цкая; бел. Таццяна Эдуардаўна Ліпніцкая; род. 17 сентября 1985, Минск) — белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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