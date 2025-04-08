Долги и разрушенные мечты: сын Надежды Кадышевой оставил беременную жену без денег

1:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Модель Габриелла Мерман раскрыла детали конфликта с Григорием Костюком, сыном Надежды Кадышевой. Она заявила, что экс-супруг оставил её в Дубае без средств к существованию во время беременности в 2022 году.

По словам женщины, пара отправилась в ОАЭ на медовый месяц, где Костюк растратил все свадебные подарки, включая деньги, на роскошный отдых: проживание в отеле Burj Al Arab, поездки на Rolls-Royce и другие дорогостоящие услуги.

К концу поездки, как утверждает Мерман в беседе со StarHit, муж признался, что погряз в кредитах и проблемах со стройкой, которую она подозревает в фиктивности. 28 февраля 2022 года Костюк улетел в Москву под предлогом решения деловых вопросов, пообещав вернуться через три дня, но больше не появился.

"Он бросил меня на седьмом месяце беременности с заблокированными картами", — подчеркнула модель.

После возвращения в Россию Мерман попыталась восстановить отношения, однако, по её версии, Костюк "начал дистанцироваться", когда её семья отказалась покрывать его долги.

Аргументируя финансовые трудности, он заявил, что не получает доходов от проектов матери, а его театр обременен залогами и обязательствами перед кредиторами. В заключение она отметила, что Григорий Костюу "должен всей Москве".

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