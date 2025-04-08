Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг машин, которые лучше не брать с пробегом
Почему в СССР не было минивэнов: как обходились без семейных автомобилей
Как выглядеть на 10 лет моложе? Ответ в этих стрижках для женщин за 50
Очищает кровь и спасает желудок: тайна древнего растения
На болты и фары: рассказываем, что стоит за резким ростом автоугонов в 2025 году
Он появляется незаметно: как убрать второй подбородок за 10 минут в день
Сибирь делает ставку на туризм: новые курорты, инвестиции и 34 тысячи рабочих мест
Эти популярные добавки могут незаметно навредить вашему кишечнику — вот чем их заменить
Самые опасные кошки: одни мстят, другие нападают без предупреждения

Удивительная правда: неандертальские гены до сих пор управляют нашим телом

2:47
Наука

Могли бы вы представить, что ваш организм и сегодня подчиняется сценариям, написанным десятки тысяч лет назад? В каждом из нас до сих пор живут фрагменты ДНК неандертальцев — тех самых древних людей, с которыми наши предки однажды столкнулись лицом к лицу в Евразии.

неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
неандертальцы

Как всё началось: встреча двух видов

Около 75 тысяч лет назад первые современные люди покинули Африку и направились в Евразию. Там они встретили неандертальцев — и это столкновение оказалось судьбоносным. В результате скрещивания человечество получило уникальное генетическое наследие, которое влияет на нас до сих пор.

Сколько неандертальцев в нас

Сегодня у большинства людей, не имеющих африканских корней, около 2% ДНК происходит от неандертальцев. В отдельных участках генома этот показатель может достигать 80%. Однако не вся эта информация оказалась полезной — большая её часть была "отбракована" эволюцией, особенно из Y-хромосомы и частично из X-хромосомы. Тем не менее, некоторые гены остались — потому что помогали выживать.

Цвет кожи и адаптация к солнцу

Ваша кожа может "помнить" неандертальцев. Один из их генов, отвечающий за оттенок кожи, сегодня есть у 70% европейцев. У большинства жителей Восточной Азии сохранились участки ДНК, регулирующие работу кератиноцитов — клеток, которые защищают кожу от ультрафиолета с помощью меланина.

Почему у нас такой нос

Форма носа — ещё один возможный "подарок" древних предков. Более высокий и узкий нос, доставшийся современным людям от неандертальцев, помогал согревать холодный воздух при дыхании. Это было особенно важно в суровых климатических условиях северных широт.

Обратная сторона медали

Не всё древнее наследие работает на благо. Некоторые гены, когда-то помогавшие бороться с инфекциями, сегодня могут вызывать аллергии и аутоиммунные заболевания. Исследования 2016 года связали гены неандертальцев с предрасположенностью к болезни Грейвса и ревматоидному артриту. Более того, эти гены могут повышать риск депрессии и зависимости от никотина.

Что ждёт нас в будущем

Со временем фрагменты неандертальской ДНК будут исчезать, но некоторые останутся навсегда. Они продолжают влиять на здоровье, внешний вид и психическое состояние. Одни — помогают, другие — мешают. И это противоречивое наследие древних людей всё ещё живёт в каждом из нас.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Красота и стиль
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома Аудио 
Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки
Еда и рецепты
Как готовят кофе те, у кого он всегда вкусный: минус три привычки Аудио 
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Еда и рецепты
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Забытая привычка, которая делает память крепче, а нервы — спокойнее
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Желающие желать. Коалиция глобалистов держит Украину только как щит от России Дмитрий Плотников Между Трампом и Нетаньяху выявились разногласия. Война с Ираном США не нужна Любовь Степушова Миф предсказывает беду: история Человека-мотылька и Серебряного моста Игорь Буккер
Как избавиться от возрастной пигментации: простые шаги, которые можно делать дома
Кусочек с подвохом: что должно насторожить в сале на прилавке
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Кабачки не дадут урожая, если посадить рядом эти овощи — проверено на практике
Последние материалы
Русская кухня по-королевски: пирог, который раньше пекли только на свадьбы
Шок-контент от Винзавода: во что превратился проект WIN-WIN
Клещи активизировались: как защитить питомца до первого укуса
Официальный вердикт врачей: что оборвало жизнь Паши Техника в 40 лет
Накипь в утюге — не приговор: спасаем прибор подручными средствами
Бабушка подливала это под огурцы — и собирала их до самых заморозков
Интерьер Audi больше не радует: разобрали по винтикам и пришли в ужас
Мышцы вырастут как на дрожжах на этой диете: вот что есть тем, кто хочет набрать массу
Сингапурская пивоварня признана самой высокой в мире! Секреты успеха и инноваций
В будущее со старостью: почему жить дольше не значит жить лучше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.