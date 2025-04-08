Удивительная правда: неандертальские гены до сих пор управляют нашим телом

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Могли бы вы представить, что ваш организм и сегодня подчиняется сценариям, написанным десятки тысяч лет назад? В каждом из нас до сих пор живут фрагменты ДНК неандертальцев — тех самых древних людей, с которыми наши предки однажды столкнулись лицом к лицу в Евразии.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Paul Hermans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ неандертальцы

Как всё началось: встреча двух видов

Около 75 тысяч лет назад первые современные люди покинули Африку и направились в Евразию. Там они встретили неандертальцев — и это столкновение оказалось судьбоносным. В результате скрещивания человечество получило уникальное генетическое наследие, которое влияет на нас до сих пор.

Сколько неандертальцев в нас

Сегодня у большинства людей, не имеющих африканских корней, около 2% ДНК происходит от неандертальцев. В отдельных участках генома этот показатель может достигать 80%. Однако не вся эта информация оказалась полезной — большая её часть была "отбракована" эволюцией, особенно из Y-хромосомы и частично из X-хромосомы. Тем не менее, некоторые гены остались — потому что помогали выживать.

Цвет кожи и адаптация к солнцу

Ваша кожа может "помнить" неандертальцев. Один из их генов, отвечающий за оттенок кожи, сегодня есть у 70% европейцев. У большинства жителей Восточной Азии сохранились участки ДНК, регулирующие работу кератиноцитов — клеток, которые защищают кожу от ультрафиолета с помощью меланина.

Почему у нас такой нос

Форма носа — ещё один возможный "подарок" древних предков. Более высокий и узкий нос, доставшийся современным людям от неандертальцев, помогал согревать холодный воздух при дыхании. Это было особенно важно в суровых климатических условиях северных широт.

Обратная сторона медали

Не всё древнее наследие работает на благо. Некоторые гены, когда-то помогавшие бороться с инфекциями, сегодня могут вызывать аллергии и аутоиммунные заболевания. Исследования 2016 года связали гены неандертальцев с предрасположенностью к болезни Грейвса и ревматоидному артриту. Более того, эти гены могут повышать риск депрессии и зависимости от никотина.

Что ждёт нас в будущем

Со временем фрагменты неандертальской ДНК будут исчезать, но некоторые останутся навсегда. Они продолжают влиять на здоровье, внешний вид и психическое состояние. Одни — помогают, другие — мешают. И это противоречивое наследие древних людей всё ещё живёт в каждом из нас.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп - вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

