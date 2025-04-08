Клещи активизировались: как защитить питомца до первого укуса

1:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С первыми тёплыми днями просыпаются не только цветы и дачники, но и клещи. А для владельцев собак и кошек это означает одно — пора принимать меры. Ведь укус крошечного паразита может стоить животному здоровья, а порой и жизни. Особенно опасны болезни, которые клещи переносят: пироплазмоз, анаплазмоз, боррелиоз и другие.

Фото: commons.wikimedia.org by Katusha211992, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кот породы мейн-кун

Профилактика — всегда дешевле лечения

Если вовремя не защитить питомца, последствия могут быть плачевными: экстренная ветеринарная помощь, капельницы, анализы и длительная реабилитация. Гораздо проще и безопаснее — предотвратить укус, чем потом бороться с его последствиями.

Когда начинать обработку

Март — время, когда клещи уже активны. Не стоит ждать первой прогулки без последствий — препараты от клещей необходимо использовать заранее, ведь большинству из них нужно до 7 дней, чтобы начать работать.

Один способ — хорошо, а несколько лучше

Врачи рекомендуют комбинировать защиту:

Ошейники — действуют долго, но могут быть неэффективны при купании.

Спреи — удобно наносить перед выходом на улицу.

Капли на холку — распределяются по коже и отпугивают паразитов.

Таблетки — действуют изнутри и убивают клещей после укуса.

Шампуни — дополняют основной уход, но действуют кратковременно.

Главное правило — не экспериментировать

У каждого препарата есть своя дозировка, противопоказания и особенности применения. Перед обработкой обязательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с ветеринаром — особенно если у питомца есть аллергии или хронические заболевания.

Уточнения

Клещи́ (лат Acari) — подкласс членистоногих из класса паукообразных (Arachnida). Самая многочисленная группа в классе: описано более 54 тысяч видов, включая 144 ископаемых.

