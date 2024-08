Токийский фондовый рынок в кризисе: убытки Nintendo, Capcom и других игровых гигантов

Your browser does not support the audio element.

Токийская фондовая биржа переживает значительное падение, вызвавшее масштабные убытки у ведущих японских игровых компаний. Nintendo, Sega, Capcom и Square Enix оказались среди тех, кто пострадал от текущей ситуации. Рынок Токио находится в состоянии упадка уже несколько дней подряд — это самое резкое падение с момента кризиса фондового рынка в 1987 году.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository