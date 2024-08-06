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Токийский фондовый рынок в кризисе: убытки Nintendo, Capcom и других игровых гигантов

Акции крупных японских игровых компаний обрушились

2:12
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Токийская фондовая биржа переживает значительное падение, вызвавшее масштабные убытки у ведущих японских игровых компаний. Nintendo, Sega, Capcom и Square Enix оказались среди тех, кто пострадал от текущей ситуации. Рынок Токио находится в состоянии упадка уже несколько дней подряд — это самое резкое падение с момента кризиса фондового рынка в 1987 году.

Акции крупных японских игровых компаний обрушились
Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository

Наибольшие потери понесла компания CAVE, чьи акции упали на 23%. Следом идет Capcom с падением на 16%. Наименее затронутой оказалась Square Enix, где снижение составило 5%.

Nintendo также столкнулась с серьезными убытками, наблюдая трехдневное снижение акций до рекордного минимума за год. Сложная ситуация усугубляется недавним финансовым отчетом компании за первый квартал 2025 финансового года, который показал значительное снижение продаж на 46% и падение операционной прибыли на 70%.

Capcom достигла предельного снижения акций, что является максимальным допустимым падением за один торговый день, несмотря на позитивные прогнозы на финансовый год.

Падение Токийской фондовой биржи затронуло не только японские игровые компании, но и крупные технологические гиганты, такие как NVIDIA, Apple и Microsoft.

Некоторые наблюдатели не были удивлены обрушением рынка, указывая на ряд факторов, способствующих ситуации, включая опасения по поводу экономики США и резкое укрепление иены по отношению к доллару. В ответ на это Банк Японии увеличил процентную ставку с 0,1% до 0,25%, что способствовало дальнейшему укреплению иены.

Будущее фондового рынка остается неопределенным — будет ли он продолжать падать или постепенно восстанавливаться, покажет время. В любом случае, текущая ситуация вновь подчеркивает волатильность рынка для тех, кто инвестирует в акции.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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