Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом

Певица Валерия показала, как пытается посадить Иосифа Пригожина на шпагат с помощью сладостей.

Фото: Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman Продюсер Иосиф Пригожин

Певица Валерия вплотную занялась физической подготовкой Иосифа Пригожина. Продюсер активно занимается в спортзале с профессиональным тренером.

Мотивировать Пригожина супруга и тренер решили необычным способом.

Продюсер попытался сесть на шпагат. По мере приседания знаток шоу-бизнеса приближался к вожделенному торту. До конца ему не удалось продемонстрировать растяжку, однако ближе к кондитерскому изделию он стал.

"Моя знает, как меня, сластёну, мотивировать", — написал под кадрами Иосиф.

Ранее Иосиф Пригожин пообещал миллион рублей тренеру, если его посадят на шпагат.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».



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