Певица Валерия показала, как пытается посадить Иосифа Пригожина на шпагат с помощью сладостей.
Певица Валерия вплотную занялась физической подготовкой Иосифа Пригожина. Продюсер активно занимается в спортзале с профессиональным тренером.
Мотивировать Пригожина супруга и тренер решили необычным способом.
Продюсер попытался сесть на шпагат. По мере приседания знаток шоу-бизнеса приближался к вожделенному торту. До конца ему не удалось продемонстрировать растяжку, однако ближе к кондитерскому изделию он стал.
"Моя знает, как меня, сластёну, мотивировать", — написал под кадрами Иосиф.
Ранее Иосиф Пригожин пообещал миллион рублей тренеру, если его посадят на шпагат.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.