Хрустящие края и мягкий центр: пицца, которую просят повторить

Пицца — это не просто ужин на скорую руку, а повод собраться всей семьёй за ароматным и вкусным столом. И всё начинается с теста. Когда оно сделано правильно, даже простейшая начинка заиграет по-новому. Вот универсальный рецепт, с которым справится даже начинающий повар — и результат превзойдёт ожидания.
Мука — 250 г
Сухие дрожжи — 3 г
Тёплая вода — 150 мл
Оливковое масло — 20 г
Щепотка соли
Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Начинайте с муки, добавьте соль и дрожжи, влейте воду и масло.
Замешивайте тесто руками — не меньше 10 минут. Оно должно стать мягким и перестать липнуть к ладоням.
Оставьте тесто подходить в тёплом месте на 1 час. Оно увеличится в объёме примерно вдвое.
Смажьте форму оливковым маслом, распределите по ней тесто руками, делая тонкий слой с бортиками.
Совет: не используйте скалку — тесто теряет воздух и становится «резиновым». Лучше работать только руками.
Теперь дело за начинкой — и тут ограничений нет: томатный соус, сыр, овощи, колбаса, грибы, оливки, зелень — всё, что любит ваша семья.
Выпекаем при максимальной температуре духовки (250–280 °C). Главное — не передержать: 7–8 минут достаточно, чтобы тесто пропеклось, а сыр расплавился до идеального состояния.
Итог — тонкое, мягкое внутри и хрустящее по краям тесто, как в настоящей итальянской траттории.
Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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