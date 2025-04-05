Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он хотел подпитать мозг, а в итоге перестал чувствовать ноги: как витамин B6 может навредить
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике

Хрустящие края и мягкий центр: пицца, которую просят повторить

1:47
Еда

Пицца — это не просто ужин на скорую руку, а повод собраться всей семьёй за ароматным и вкусным столом. И всё начинается с теста. Когда оно сделано правильно, даже простейшая начинка заиграет по-новому. Вот универсальный рецепт, с которым справится даже начинающий повар — и результат превзойдёт ожидания.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Что понадобится:

  • Мука — 250 г

  • Сухие дрожжи — 3 г

  • Тёплая вода — 150 мл

  • Оливковое масло — 20 г

  • Щепотка соли

Как приготовить:

  1. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Начинайте с муки, добавьте соль и дрожжи, влейте воду и масло.

  2. Замешивайте тесто руками — не меньше 10 минут. Оно должно стать мягким и перестать липнуть к ладоням.

  3. Оставьте тесто подходить в тёплом месте на 1 час. Оно увеличится в объёме примерно вдвое.

  4. Смажьте форму оливковым маслом, распределите по ней тесто руками, делая тонкий слой с бортиками.

Совет: не используйте скалку — тесто теряет воздух и становится «резиновым». Лучше работать только руками.

Теперь дело за начинкой — и тут ограничений нет: томатный соус, сыр, овощи, колбаса, грибы, оливки, зелень — всё, что любит ваша семья.

Выпекаем при максимальной температуре духовки (250–280 °C). Главное — не передержать: 7–8 минут достаточно, чтобы тесто пропеклось, а сыр расплавился до идеального состояния.

Итог — тонкое, мягкое внутри и хрустящее по краям тесто, как в настоящей итальянской траттории.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Наука и техника
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Еда и рецепты
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Последние материалы
Трещины на смородине: почему это происходит и как предотвратить беду?
Цедра лимона против накипи: вот как легко чистить чайник без уксуса
Мелкая влага — большие проблемы: как запотевание уничтожает свет и безопасность
Эти весенние наряды для офиса вас точно согреют и будут выглядеть элегантно
Цены на рыбу в Южно-Сахалинске удивляют! Треска всего за 127 рублей и навага по 60
Уши на макушке или по колено: как человек и стресс повлияли на внешний вид собаки
Семейные приключения вдали от туристов: откройте для себя Гизоначчу на Корсике
Литографическая установка из Зеленограда: Россия вошла в элитный клуб производителей
Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша
Валерия показала, как мотивирует Пригожина на занятия спортом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.