Хрустящие края и мягкий центр: пицца, которую просят повторить

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — это не просто ужин на скорую руку, а повод собраться всей семьёй за ароматным и вкусным столом. И всё начинается с теста. Когда оно сделано правильно, даже простейшая начинка заиграет по-новому. Вот универсальный рецепт, с которым справится даже начинающий повар — и результат превзойдёт ожидания.

Фото: pixnio.com by Scott Bauer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Пицца

Что понадобится:

Мука — 250 г

Сухие дрожжи — 3 г

Тёплая вода — 150 мл

Оливковое масло — 20 г

Щепотка соли

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. Начинайте с муки, добавьте соль и дрожжи, влейте воду и масло. Замешивайте тесто руками — не меньше 10 минут. Оно должно стать мягким и перестать липнуть к ладоням. Оставьте тесто подходить в тёплом месте на 1 час. Оно увеличится в объёме примерно вдвое. Смажьте форму оливковым маслом, распределите по ней тесто руками, делая тонкий слой с бортиками.

Совет: не используйте скалку — тесто теряет воздух и становится «резиновым». Лучше работать только руками.

Теперь дело за начинкой — и тут ограничений нет: томатный соус, сыр, овощи, колбаса, грибы, оливки, зелень — всё, что любит ваша семья.

Выпекаем при максимальной температуре духовки (250–280 °C). Главное — не передержать: 7–8 минут достаточно, чтобы тесто пропеклось, а сыр расплавился до идеального состояния.

Итог — тонкое, мягкое внутри и хрустящее по краям тесто, как в настоящей итальянской траттории.

Уточнения

Пи́цца — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

