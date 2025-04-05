Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Копченое мясо, особенно шейная часть, придает блюду насыщенный аромат и неповторимый вкус. Сегодня мы приготовим копченый гуляш, который согреет душу и насытит тело. Это блюдо — идеальное сочетание нежной текстуры мяса и богатого аромата копчёностей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Ингредиенты

400 г копченого мяса (шейная часть)

2-3 картофелины

1 ложка свиного сала

Большая луковица

2 зубчика чеснока

Бульон или вода

Красная копченая паприка + острый перец

Семена тмина

Соль, перец, майоран

Для загущения: черствый хлеб или обычная мука + вода

Пошаговая инструкция

Лук мелко нарежьте и обжарьте на сале до золотистого цвета. Когда лук станет прозрачным, добавьте кубики копченого мяса. Быстро обжарьте, затем посыпьте паприкой и специями. Через некоторое время влейте бульон или воду. Варите около 10-15 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель. Готовьте вместе, пока картофель и мясо не станут мягкими. Загустите гуляш, используя тертый старый хлеб или муку, смешанную с небольшим количеством воды. Доведите до кипения, добавьте измельченный чеснок и приправьте по вкусу. Подавайте горячим с ломтиком свежего хлеба.

Копченый гуляш — это не просто блюдо, это настоящее кулинарное путешествие. Наслаждайтесь его богатым вкусом и ароматом, который перенесет вас в мир гастрономических удовольствий.

Уточнения

Копчёное мясо является результатом метода приготовления красного мяса, белого мяса и морепродуктов, зародившегося в эпоху палеолита.



Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

