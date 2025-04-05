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Как копчёное мясо меняет вкус вашего ужина: удивительный рецепт ароматного гуляша

1:40
Еда

Копченое мясо, особенно шейная часть, придает блюду насыщенный аромат и неповторимый вкус. Сегодня мы приготовим копченый гуляш, который согреет душу и насытит тело. Это блюдо — идеальное сочетание нежной текстуры мяса и богатого аромата копчёностей.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

Ингредиенты

  • 400 г копченого мяса (шейная часть)
  • 2-3 картофелины
  • 1 ложка свиного сала
  • Большая луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • Бульон или вода
  • Красная копченая паприка + острый перец
  • Семена тмина
  • Соль, перец, майоран
  • Для загущения: черствый хлеб или обычная мука + вода

Пошаговая инструкция

  1. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сале до золотистого цвета. Когда лук станет прозрачным, добавьте кубики копченого мяса. Быстро обжарьте, затем посыпьте паприкой и специями.
  2. Через некоторое время влейте бульон или воду. Варите около 10-15 минут. Затем добавьте нарезанный кубиками картофель. Готовьте вместе, пока картофель и мясо не станут мягкими.
  3. Загустите гуляш, используя тертый старый хлеб или муку, смешанную с небольшим количеством воды. Доведите до кипения, добавьте измельченный чеснок и приправьте по вкусу. Подавайте горячим с ломтиком свежего хлеба.

Копченый гуляш — это не просто блюдо, это настоящее кулинарное путешествие. Наслаждайтесь его богатым вкусом и ароматом, который перенесет вас в мир гастрономических удовольствий.

Уточнения

Копчёное мясо является результатом метода приготовления красного мяса, белого мяса и морепродуктов, зародившегося в эпоху палеолита. 

Гуля́ш (венг. gulyás, гуя́ш) — национальное блюдо венгров и чехов: кусочки говядины или телятины, тушенные с копчёным шпиком, луком, перцем (паприкой) и картофелем.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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