Консервирование картофеля: простой способ продлить срок хранения и ускорить готовку

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хранить картофель можно по-разному, и консервирование — хоть и не самый привычный способ, но определённо интересный и полезный, особенно если вы хотите продлить срок хранения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Картофель в мешке

Такой метод отлично подойдёт тем, кто закупается картошкой в больших объёмах или хочет сэкономить время на готовке в будущем.

Традиционно картофель хранят в прохладном, сухом и тёмном месте — погребе, кладовке или на утеплённом балконе. Главное — избегать сырости и солнечного света, потому что от них картошка быстро портится или прорастает. Оптимальная температура — 4-10 °C. Джутовые мешки, корзины или даже ящики с отверстиями — отличные варианты хранения. А вот полиэтилен лучше забыть — в нём скапливается влага.

А теперь к банкам. Вариант консервирования картошки подходит не только для "запаса на зиму", но и для облегчения повседневной жизни. Представьте: вам нужно быстро приготовить суп, рагу или гарнир — достаёшь банку уже готовой картошки, и всё! Без чистки, без варки. Удобно.

Для консервации картофель моют, чистят, нарезают (или оставляют мелкие клубни целыми), отваривают в подсоленной воде (2 минуты для кусочков, 10 — для целых), затем выкладывают в стерилизованные банки, заливают кипятком, оставляя немного пространства до крышки, и герметично закрывают. После этого банки пастеризуют при температуре около 80 °C в течение 10 минут.

Минусы? Ну, пожалуй, место хранения и хлопоты с консервацией. Банки всё-таки громоздкие, требуют стерилизации и аккуратности.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



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