Xbox удивит геймеров более чем 50 новыми играми и демоверсиями на Gamescom 2024

На выставке Gamescom 2024, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа, Xbox представит более 50 проектов от таких известных разработчиков, как Blizzard и Bethesda.
Среди ключевых игр, которые будут показаны, выделяются Avowed, Fallout 76: Milepost Zero, ARK 2, Warhammer 40,000: Space Marine 2, Star Wars: Outlaws, Atomfall, а также геймплей за Наследника духов из Diablo 4. Фанаты смогут опробовать демоверсии игр, таких как Valorant и Space Marines 2. Кроме того, зрители увидят трейлеры Squirrel with a Gun, The Alters, Funko Fusion и Spirit of the North 2.
Особое внимание будет уделено специально собранным сценам для показа игр. На экранах проведут презентации Avowed, Indiana Jones and the Great Circle и Starfield: Shattered Space. В рамках мероприятия также будет открыт общественный центр, официальный магазин Gear Shop и зоны для фотосессий, предлагая участникам множество дополнительных активностей.
Xbox обещает сделать Gamescom 2024 ярким и запоминающимся событием для всех поклонников игровой индустрии.
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