Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы не любите печёночные паштеты, но не прочь побаловать себя сытной и нежной закуской — этот рецепт точно для вас. Паштет из куриной грудки с морковью получается воздушным, с деликатным ореховым вкусом и подходит как для завтрака, так и для праздничного фуршета. Его можно намазать на хлеб, уложить в тарталетки или подать в общем блюде с вилочками — получится вкусно и красиво.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Паштет из курицы

Что понадобится (на 4 порции):

куриная грудка — 2 шт.

лук — 2 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

арахис — 200 г

сметана — 4 ст. л.

куриный бульон — 8-10 ст. л.

соль, перец — по вкусу

немного растительного масла для обжарки

Как приготовить паштет:

1. Подготовка овощей

Нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и лёгкой золотистой корочки.

2. Орехи и чеснок

Арахис измельчите в кофемолке до мелкой крошки. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с орехами.

3. Мясо и овощи

Отварите куриную грудку до готовности, а затем вместе с обжаренными овощами пропустите через мясорубку. Добавьте к арахису с чесноком и тщательно перемешайте.

4. Финальные штрихи

Влейте 8 ложек куриного бульона, добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции. Если паштет получился слишком густым — влейте ещё немного бульона.

Подавайте охлаждённым — он легко мажется на хлеб и отлично сочетается с хрустящими крекерами.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

