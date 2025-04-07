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Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут

1:51
Еда

Если вы не любите печёночные паштеты, но не прочь побаловать себя сытной и нежной закуской — этот рецепт точно для вас. Паштет из куриной грудки с морковью получается воздушным, с деликатным ореховым вкусом и подходит как для завтрака, так и для праздничного фуршета. Его можно намазать на хлеб, уложить в тарталетки или подать в общем блюде с вилочками — получится вкусно и красиво.

Паштет из курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Паштет из курицы

Что понадобится (на 4 порции):

  • куриная грудка — 2 шт.

  • лук — 2 шт.

  • морковь — 1 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • арахис — 200 г

  • сметана — 4 ст. л.

  • куриный бульон — 8-10 ст. л.

  • соль, перец — по вкусу

  • немного растительного масла для обжарки

Как приготовить паштет:

1. Подготовка овощей
Нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и лёгкой золотистой корочки.

2. Орехи и чеснок
Арахис измельчите в кофемолке до мелкой крошки. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с орехами.

3. Мясо и овощи
Отварите куриную грудку до готовности, а затем вместе с обжаренными овощами пропустите через мясорубку. Добавьте к арахису с чесноком и тщательно перемешайте.

4. Финальные штрихи
Влейте 8 ложек куриного бульона, добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции. Если паштет получился слишком густым — влейте ещё немного бульона.

Подавайте охлаждённым — он легко мажется на хлеб и отлично сочетается с хрустящими крекерами.

Уточнения

Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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