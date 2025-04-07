Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут

Если вы не любите печёночные паштеты, но не прочь побаловать себя сытной и нежной закуской — этот рецепт точно для вас. Паштет из куриной грудки с морковью получается воздушным, с деликатным ореховым вкусом и подходит как для завтрака, так и для праздничного фуршета. Его можно намазать на хлеб, уложить в тарталетки или подать в общем блюде с вилочками — получится вкусно и красиво.
куриная грудка — 2 шт.
лук — 2 шт.
морковь — 1 шт.
чеснок — 3 зубчика
арахис — 200 г
сметана — 4 ст. л.
куриный бульон — 8-10 ст. л.
соль, перец — по вкусу
немного растительного масла для обжарки
1. Подготовка овощей
Нарежьте лук мелко, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до мягкости и лёгкой золотистой корочки.
2. Орехи и чеснок
Арахис измельчите в кофемолке до мелкой крошки. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с орехами.
3. Мясо и овощи
Отварите куриную грудку до готовности, а затем вместе с обжаренными овощами пропустите через мясорубку. Добавьте к арахису с чесноком и тщательно перемешайте.
4. Финальные штрихи
Влейте 8 ложек куриного бульона, добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте до однородной консистенции. Если паштет получился слишком густым — влейте ещё немного бульона.
Подавайте охлаждённым — он легко мажется на хлеб и отлично сочетается с хрустящими крекерами.
Паште́т (нем. Pastete - "паштет, пирожок", "оболочка из теста преимущественно цилиндрической формы для пикантного рагу, блюдо из рубленого мяса, дичи или рыбы, запечённое в оболочке из теста или сервированное в террине") — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
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