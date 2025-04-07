Эту ошибку с феном совершают все — и она может стоить вам квартиры

Фен может показаться безобидным помощником в повседневной рутине, но при неправильном использовании он может представлять реальную угрозу вашему дому.
Большинство людей не знают, что простой бытовой прибор способен стать источником пожара, особенно если за ним не ухаживать должным образом.
Перегрев, искры и возгорание — всё это может быть вызвано банальным загрязнением фильтра. По словам старшего инженера Dyson Кейт Крафт, фильтр фена выполняет критически важную функцию — он не позволяет пыли, волосам и аэрозольным частицам проникать внутрь устройства и повреждать его компоненты. Но как только этот фильтр забивается, циркуляция воздуха нарушается, двигатель начинает перегреваться, и риск возгорания возрастает в разы.
Всё, что нужно, чтобы избежать этой опасности — регулярно чистить фильтр. Это просто: отключите фен от сети, найдите и снимите фильтр (если модель это позволяет), мягкой щеткой удалите налёт и мусор, при необходимости промойте фильтр водой и обязательно дождитесь полного высыхания.
Частота чистки зависит от использования: если вы сушите волосы каждый день — очищайте фильтр не реже раза в месяц, а если работаете стилистом — делайте это раз в неделю.
Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.
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