Эту ошибку с феном совершают все — и она может стоить вам квартиры

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Фен может показаться безобидным помощником в повседневной рутине, но при неправильном использовании он может представлять реальную угрозу вашему дому.

Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сушка волос

Большинство людей не знают, что простой бытовой прибор способен стать источником пожара, особенно если за ним не ухаживать должным образом.

Перегрев, искры и возгорание — всё это может быть вызвано банальным загрязнением фильтра. По словам старшего инженера Dyson Кейт Крафт, фильтр фена выполняет критически важную функцию — он не позволяет пыли, волосам и аэрозольным частицам проникать внутрь устройства и повреждать его компоненты. Но как только этот фильтр забивается, циркуляция воздуха нарушается, двигатель начинает перегреваться, и риск возгорания возрастает в разы.

Всё, что нужно, чтобы избежать этой опасности — регулярно чистить фильтр. Это просто: отключите фен от сети, найдите и снимите фильтр (если модель это позволяет), мягкой щеткой удалите налёт и мусор, при необходимости промойте фильтр водой и обязательно дождитесь полного высыхания.

Частота чистки зависит от использования: если вы сушите волосы каждый день — очищайте фильтр не реже раза в месяц, а если работаете стилистом — делайте это раз в неделю.

Уточнения

Фен — прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.



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