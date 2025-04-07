Уникальная монета за 10 млн рублей! Кто станет обладателем этой реликвии

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Казани на онлайн-площадке была выставлена на продажу редкая монета номиналом в один рубль, выпущенная в 1727 году.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Продавец планирует получить за эту нумизматическую реликвию 10 миллионов рублей. Монета считается уникальной пробной монетой Петра II и задокументирована нумизматом Рандольфом Зандором.

На лицевой стороне монеты изображен молодой российский император, правление которого длилось всего три года. На реверсе находятся четыре буквы "П" и короны, что является характерной чертой пробных образцов той эпохи, пишет "Татар-информ".

Ранее двое жителей Великобритании нашли необычную золотую реликвию во время раскопок с металлоискателем, при этом они не знали, что именно нашли. Ученые имеют разные мнения относительно этой находки. Артефакт, украшенный узорами из витой проволоки, мог быть наконечником древних ножен. Специалисты продолжают обсуждать этот вопрос, и если изделие окажется действительно ценным, его могут приобрести для музея.

Уточнения

Рели́квия (лат. relinquiae — остатки) — свято хранимая, почитаемая вещь, связанная с историческими или религиозными событиями прошлого.





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