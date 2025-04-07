Стоили как квартира: байки, за которые в СССР платили без оглядки на здравый смысл

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Мотоциклы в СССР были не просто транспортом — они были символом свободы, скорости и статуса. В то время как автомобили оставались недоступной мечтой для многих, двухколёсный транспорт уже бороздил дороги страны. И хотя мотоциклы считались более доступным вариантом, некоторые модели стоили целое состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Ярослав2017, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юпитер-5

Импортная роскошь: "Pannonia", "Jawa", "Cezet"

Настоящим трофеем для советского байкера была "Pannonia" — венгерский мотоцикл с узнаваемой эмблемой-вороной. Стильный, надёжный, но и недешёвый: около 1000 рублей. Это почти вдвое больше, чем за "Минск".

Чехословацкие "Jawa" и "Cezet" также пользовались успехом. За одного из "чехов" приходилось выложить от 950 до 1050 рублей. Вопрос, какой из них лучше, до сих пор может вызвать горячий спор в гаражах.

Домашние тяжеловесы: "Юпитер-5" и "Планета-Спорт"

Не все дорогие мотоциклы были импортными. Советские "Юпитер-5" и "Планета-Спорт" от ижевского завода стоили немалых денег. Первый — около 1000 рублей, второй — до 1080 рублей. Для сравнения: "Юпитер-3" можно было взять за 750 рублей, а "Планету-3" — и вовсе за 560.

"Урал": для армии и избранных

Долгое время "Урал" был недоступен обычным гражданам — мотоцикл шёл в армию и силовые ведомства. Но когда поступил в розницу, стал настоящей сенсацией. Цена доходила до 1900 рублей, а к 1980-м и вовсе перевалила за 2500, уступая лишь автомобилям. С рук "Урал" уходил и за 3000, как новый ЗАЗ-966.

"Днепр": король дорог СССР

Безоговорочный лидер по цене — "Днепр" от Киевского мотоциклетного завода. Гражданские модели стоили от 1400 до 2000 рублей, а специальные версии выпускались для армии и даже спорта. С 1968 года началось производство модели К-650, но корни серии уходят в 1949 год.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем , главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

