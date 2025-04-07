Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы спите 8 часов, но всё равно как зомби? Проверьте эти 10 ошибок
У гостей челюсть отвисла: обычная квартира, но выглядит как интерьер из фильма про миллиардеров
Интерьер, в который влюбляешься с порога — благодаря этим деталям
130 сантиметров глянца и трагедии: как розовая колпица вернулась из модного ада
Как выжать максимум из каждого бака: до 20% экономии топлива без шаманства и мифов
Зарядитесь энергией на целый день с этими утренними бьюти-ритуалами
Долой мифы! Неожиданные факты о питании русских крестьян
Новый инвестор спешит на помощь: закрытые фабрики Глории Джинс теперь под защитой Булавы
Сын Михаила Круга обратился к отцу в день рождения шансонье: спасибо, что направляешь сверху

Стоили как квартира: байки, за которые в СССР платили без оглядки на здравый смысл

2:20
Авто

Мотоциклы в СССР были не просто транспортом — они были символом свободы, скорости и статуса. В то время как автомобили оставались недоступной мечтой для многих, двухколёсный транспорт уже бороздил дороги страны. И хотя мотоциклы считались более доступным вариантом, некоторые модели стоили целое состояние.

Юпитер-5
Фото: commons.wikimedia.org by Ярослав2017, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юпитер-5

Импортная роскошь: "Pannonia", "Jawa", "Cezet"

Настоящим трофеем для советского байкера была "Pannonia" — венгерский мотоцикл с узнаваемой эмблемой-вороной. Стильный, надёжный, но и недешёвый: около 1000 рублей. Это почти вдвое больше, чем за "Минск".

Чехословацкие "Jawa" и "Cezet" также пользовались успехом. За одного из "чехов" приходилось выложить от 950 до 1050 рублей. Вопрос, какой из них лучше, до сих пор может вызвать горячий спор в гаражах.

Домашние тяжеловесы: "Юпитер-5" и "Планета-Спорт"

Не все дорогие мотоциклы были импортными. Советские "Юпитер-5" и "Планета-Спорт" от ижевского завода стоили немалых денег. Первый — около 1000 рублей, второй — до 1080 рублей. Для сравнения: "Юпитер-3" можно было взять за 750 рублей, а "Планету-3" — и вовсе за 560.

"Урал": для армии и избранных

Долгое время "Урал" был недоступен обычным гражданам — мотоцикл шёл в армию и силовые ведомства. Но когда поступил в розницу, стал настоящей сенсацией. Цена доходила до 1900 рублей, а к 1980-м и вовсе перевалила за 2500, уступая лишь автомобилям. С рук "Урал" уходил и за 3000, как новый ЗАЗ-966.

"Днепр": король дорог СССР

Безоговорочный лидер по цене — "Днепр" от Киевского мотоциклетного завода. Гражданские модели стоили от 1400 до 2000 рублей, а специальные версии выпускались для армии и даже спорта. С 1968 года началось производство модели К-650, но корни серии уходят в 1949 год.

Уточнения

Мотоци́кл — как правило, двухколёсное транспортное средство с двигателем , главными отличительными чертами которого являются вертикальная посадка водителя, наличие боковых ножных упоров и прямое управление передним поворотным колесом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане
Авто
Двигатель с ладонь: американцы создали мотор, который можно унести в кармане Аудио 
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море
Наука и техника
Погребённый на глубине 1800 метров: что перевозил самый старый корабль в открытом море Аудио 
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай
Экономика и бизнес
Россия нашла новый крупный рынок для газа — и это не Китай Аудио 
Популярное
Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми

Узнайте, какие качества ребёнок может получить от родителей по генетике. Как наследственность и окружение меняют характер в течение жизни?

Секреты генетики: вот что передаётся по наследству между родителями и детьми
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вареники, которые тают во рту: волшебное тесто за 15 минут
Вернулся, но под другим именем: резиновый хит снова в продаже
Эти масла — твой секрет к вечной молодости: что стоит добавить в крем прямо сейчас
Калибры против Patriot: что скрывает новая стратегия Зеленского в переговорах Дмитрий Плотников Революция алфавита: четыре цилиндра поставили под сомнение историю письменности Игорь Буккер Олимпийская чемпионка Журова не исключает вручения хоккеисту Овечкину госнаграды РФ Любовь Степушова
Сколько времени собака помнит вас? Ответ, который может изменить ваше отношение к питомцу
Поезда по-старому уже не едут: в Чехии запустили нечто, что нарушает привычные правила движения
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Прощай, нагар: найден самый лёгкий способ вернуть блеск любимой сковороде
Последние материалы
Куриная грудка и морковь — вкусная намазка за 15 минут
Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке
Эту ошибку с феном совершают все — и она может стоить вам квартиры
Стоили как квартира: байки, за которые в СССР платили без оглядки на здравый смысл
Уникальная монета за 10 млн рублей! Кто станет обладателем этой реликвии
Это опаснее плохого питания: что отнимает годы жизни
Подходит ли вам чёлка? Проверьте себя всего за одну минуту
Грозный, шумный, полезный: крылатый монстр, который патрулирует дачи лучше любой защиты
Актёра Хью Гранта с семьёй задержали в аэропорту Лондона для допроса
Полезный ужин за полчаса: рецепт салата с киноа и запечёнными овощами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.