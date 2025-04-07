Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке

Когда на коже появляется что-то новое — будь то прыщ, родинка или странная выпуклость на ножке, мы невольно настораживаемся. Один из таких "непрошеных гостей" — акрохордон. Его часто путают с папилломой или родинкой, хотя он ведёт себя по своим собственным правилам.
Акрохордон (или мягкая фиброма, а по-простому — skin tag) выглядит как небольшой кожный "шарик" на тонкой ножке. Размером он чаще всего не больше 2-5 мм, цвет — от телесного до коричневого. Выступает над кожей, иногда слегка болит или вызывает дискомфорт, особенно при трении.
Конкретной причины медицина пока не называет, но есть несколько предположений:
Часто они возникают в местах трения: на шее, под мышками, в паху, на веках.
Сами по себе акрохордоны не злокачественные. Но важно помнить: любое новообразование на коже требует наблюдения. Если:
Обратитесь к дерматологу, чтобы исключить более серьёзные диагнозы.
Если "грибочек" не мешает — можно оставить. Но есть причины, по которым лучше избавиться:
Удаление проводится в кабинете дерматолога:
Самостоятельное удаление — плохая идея. Можно:
Поэтому лучше доверить дело специалисту. Процедура занимает всего пару минут, а риск осложнений — минимален.
Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.
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