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Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке

2:31
Здоровье

Когда на коже появляется что-то новое — будь то прыщ, родинка или странная выпуклость на ножке, мы невольно настораживаемся. Один из таких "непрошеных гостей" — акрохордон. Его часто путают с папилломой или родинкой, хотя он ведёт себя по своим собственным правилам.

Девушка с родинкой
Фото: https://www.freepik.com
Девушка с родинкой

Что это вообще такое

Акрохордон (или мягкая фиброма, а по-простому — skin tag) выглядит как небольшой кожный "шарик" на тонкой ножке. Размером он чаще всего не больше 2-5 мм, цвет — от телесного до коричневого. Выступает над кожей, иногда слегка болит или вызывает дискомфорт, особенно при трении.

Почему он появляется

Конкретной причины медицина пока не называет, но есть несколько предположений:

  • Избыток веса: такие образования чаще встречаются у людей с ожирением.
  • Диабет: особенно 2 типа, из-за гормональных изменений.
  • Наследственность: у некоторых людей склонность к акрохордоным передаётся по генам.
  • Повышенный инсулин: некоторые исследования связывают skin tags с метаболическими нарушениями.

Часто они возникают в местах трения: на шее, под мышками, в паху, на веках.

Опасно ли это

Сами по себе акрохордоны не злокачественные. Но важно помнить: любое новообразование на коже требует наблюдения. Если:

  • Оно быстро растёт.
  • Меняет форму или цвет.
  • Кровоточит.
  • Чешется или болит.

Обратитесь к дерматологу, чтобы исключить более серьёзные диагнозы.

Удалять или оставить

Если "грибочек" не мешает — можно оставить. Но есть причины, по которым лучше избавиться:

  • Постоянное трение вызывает боль.
  • Он портит внешний вид.
  • Задевается одеждой или украшениями.
  • Иногда из него сочится кровь.

Удаление проводится в кабинете дерматолога:

  • Лазером - безболезненно и быстро.
  • Криодеструкцией - заморозка жидким азотом.
  • Специальными медицинскими ножницами - при условии стерильности.

А если попробовать по-домашнему

Самостоятельное удаление — плохая идея. Можно:

  • Занести инфекцию.
  • Вызвать сильное кровотечение.
  • Оставить шрам.
  • Перепутать с другим, более опасным новообразованием.

Поэтому лучше доверить дело специалисту. Процедура занимает всего пару минут, а риск осложнений — минимален.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Залесская-Сыч Антонина
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