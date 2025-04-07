Родинка или нет? Что делать, если на коже выросло что-то странное на ножке

2:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда на коже появляется что-то новое — будь то прыщ, родинка или странная выпуклость на ножке, мы невольно настораживаемся. Один из таких "непрошеных гостей" — акрохордон. Его часто путают с папилломой или родинкой, хотя он ведёт себя по своим собственным правилам.

Фото: https://www.freepik.com Девушка с родинкой

Что это вообще такое

Акрохордон (или мягкая фиброма, а по-простому — skin tag) выглядит как небольшой кожный "шарик" на тонкой ножке. Размером он чаще всего не больше 2-5 мм, цвет — от телесного до коричневого. Выступает над кожей, иногда слегка болит или вызывает дискомфорт, особенно при трении.

Почему он появляется

Конкретной причины медицина пока не называет, но есть несколько предположений:

Избыток веса: такие образования чаще встречаются у людей с ожирением.

такие образования чаще встречаются у людей с ожирением. Диабет: особенно 2 типа, из-за гормональных изменений.

особенно 2 типа, из-за гормональных изменений. Наследственность: у некоторых людей склонность к акрохордоным передаётся по генам.

у некоторых людей склонность к акрохордоным передаётся по генам. Повышенный инсулин: некоторые исследования связывают skin tags с метаболическими нарушениями.

Часто они возникают в местах трения: на шее, под мышками, в паху, на веках.

Опасно ли это

Сами по себе акрохордоны не злокачественные. Но важно помнить: любое новообразование на коже требует наблюдения. Если:

Оно быстро растёт.

Меняет форму или цвет.

Кровоточит.

Чешется или болит.

Обратитесь к дерматологу, чтобы исключить более серьёзные диагнозы.

Удалять или оставить

Если "грибочек" не мешает — можно оставить. Но есть причины, по которым лучше избавиться:

Постоянное трение вызывает боль.

Он портит внешний вид.

Задевается одеждой или украшениями.

Иногда из него сочится кровь.

Удаление проводится в кабинете дерматолога:

Лазером - безболезненно и быстро.

- безболезненно и быстро. Криодеструкцией - заморозка жидким азотом.

- заморозка жидким азотом. Специальными медицинскими ножницами - при условии стерильности.

А если попробовать по-домашнему

Самостоятельное удаление — плохая идея. Можно:

Занести инфекцию.

Вызвать сильное кровотечение.

Оставить шрам.

Перепутать с другим, более опасным новообразованием.

Поэтому лучше доверить дело специалисту. Процедура занимает всего пару минут, а риск осложнений — минимален.

Уточнения

Ро́динки (также невусы от лат. naevus - родимое пятно) — врождённые пигментированные или беспигментные образования на коже, слизистых, хориоидее и радужной оболочке, возникающие из меланоцитов и имеющие различные цвета — коричневый, чёрный, красный, фиолетовый и другие.

