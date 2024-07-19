Легендарная студия Axis Studios закрывается после 24 лет создания шедевров

Студия анимации и визуальных эффектов Axis Studios, известная своими впечатляющими работами для игр серии Halo и других крупных франшиз, объявила о своем закрытии после 24 лет работы.
Основанная в 2000 году в Глазго, Шотландия, Axis Studios стала обладателем премии "Эмми" и расширила свои офисы в Бристоле и Лондоне. Она работала над разнообразным контентом для видеоигр, телевидения, кино и тематических парков. Среди заметных проектов студии — вступительный кинематографический ролик кампании и многопользовательская заставка первого сезона для Halo Infinite, а также ролики для Destiny 2: Королева ведьм и эпизод "Высокая трава" второго сезона сериала "Любовь, смерть + Роботы".
Закрытие Axis Studios привело к потере более 160 рабочих мест. Во время пандемии COVID-19 у студии был всплеск проектов, но последующее сокращение числа заказов и увеличение затрат на рабочую силу создали неразрешимые проблемы с денежными потоками. Axis Studios также работала над трейлерами для других шутеров AAA, таких как Call of Duty, Warframe и League of Legends. Студия создала популярный трейлер "Duality" для Valorant и рекламную кампанию для мобильного приложения Clash of Clans с участием звезды обложки EA Sports FC 24 Эрлинга Халанда, превратив его в игрового персонажа.
Закрытие Axis Studios стало значительным ударом для индустрии анимации и VFX, особенно в Шотландии, где студия была ведущим игроком.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.