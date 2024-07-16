Новый нуарный детектив Nobody Wants to Die: опубликованы системные требования и дата релиза

Critical Hit Games опубликовала системные требования для игры Nobody Wants to Die — нуарного детектива, действие которого происходит в будущем Нью-Йорка. Релиз игры запланирован на 17 июля 2024 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0
Минимальные системные требования:
ОС: Windows 10 64-бит
Процессор: Intel Core I3-8100 или AMD Ryzen 5 2600X
Сюжет игры разворачивается в Нью-Йорке в 2329 году. Главный герой, детектив Джеймс Карр, вместе с напарницей Сарой Каи расследует дело о предполагаемом самоубийстве, сообщает DSOG. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, и геймплей можно посмотреть по предоставленной ссылке.