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Новый нуарный детектив Nobody Wants to Die: опубликованы системные требования и дата релиза

Опубликованы системные требования и дата релиза игры Nobody Wants to Die

1:41
Видеоигры

Critical Hit Games опубликовала системные требования для игры Nobody Wants to Die — нуарного детектива, действие которого происходит в будущем Нью-Йорка. Релиз игры запланирован на 17 июля 2024 года для платформ PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Опубликованы системные требования и дата релиза игры Nobody Wants to Die
Фото: wikipediа by RealCereal, CC BY 2.0

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core I3-8100 или AMD Ryzen 5 2600X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, AMD Radeon RX VEGA 56 или Intel Arc A750
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10 64-бит
  • Процессор: Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, AMD Radeon RX 6750 XT или Intel Arc A770
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 30 ГБ

Сюжет игры разворачивается в Нью-Йорке в 2329 году. Главный герой, детектив Джеймс Карр, вместе с напарницей Сарой Каи расследует дело о предполагаемом самоубийстве, сообщает DSOG. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5, и геймплей можно посмотреть по предоставленной ссылке.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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