Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Столовая СССР: ТОП-5 самых популярных блюд для граждан
Российские регионы-лидеры по ипотечным сделкам: кто оказался в ТОП-5 и почему
Тревожный хозяин — больной питомец: как вы мешаете врачу помочь
От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ
Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса
Боярский против: знаменитый актёр рассказал, в каком кино никогда не будет сниматься
Волосы в объёме, кожа — как после салона: сборы за 2 часа
Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо
Эти растения точно выживут при глобальном потеплении: узнайте, как выбрать

Расход падает, но не всегда — вся правда о режиме ECO

2:07
Авто

Многие водители считают кнопку «ECO» в автомобиле бесполезной или, наоборот, чудо-средством экономии топлива. На деле всё не так однозначно. Режим ECO перенастраивает поведение автомобиля: двигатель, коробку передач, кондиционер и даже усилитель руля, чтобы машина ездила «спокойнее» и потребляла меньше топлива.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Вот что происходит после нажатия на кнопку:

  • Педаль газа становится менее чувствительной — авто медленнее разгоняется.

  • АКПП раньше переходит на повышенные передачи — обороты ниже, расход тоже.

  • Кондиционер и другие энергозатратные системы работают слабее.

  • Мощность двигателя немного снижается — спокойная езда, меньше топлива.

Когда ECO — полезен

Этот режим отлично подходит для городской езды, пробок и спокойной езды по трассе с постоянной скоростью. Особенно эффективно использовать его в прохладную погоду, когда сниженная мощность кондиционера не мешает комфорту.

Когда ECO может навредить

В некоторых ситуациях включённый режим ECO может не только раздражать, но и быть опасным:

  • При обгонах и на высоких скоростях — машина реагирует медленно, что может привести к аварийным ситуациям.

  • В горах или при подъёмах — не хватает тяги, и машина «тупит».

  • При полной загрузке — разгон становится вялым, особенно на обгонах.

Вредит ли это двигателю

Сама функция ECO безопасна, но при постоянной эксплуатации (особенно у дизельных авто) может накапливаться сажа в системе EGR и сажевом фильтре. Это снижает эффективность мотора и может привести к дорогостоящему ремонту. Периодически стоит «раздувать» двигатель — поднимать обороты и ездить активно.

ECO — не магическая кнопка, а просто инструмент. Пользуйтесь им грамотно: для неспешной езды — отлично, для резких манёвров — лучше отключить. Не забывайте чередовать режимы, чтобы не «задушить» двигатель.

Уточнения

Автомобильный кондиционер — установка, предназначенная для охлаждения, осушения и выветривания воздуха в салоне транспортного средства, работающая по тому же принципу, что и обыкновенный кондиционер.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Авто
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи Аудио 
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Авто
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется Аудио 
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь
Домашние животные
Даже если не дёрнулись: рассказываем, как собака узнает, что вы боитесь Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Последние материалы
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом
Волосы засияли, как в рекламе: вот что нужно делать вместо масок
Уничтожить лишние кг поможет этот вкусный орешек
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Не знаете, что не так с вашим стилем? Вот четыре ошибки, которые всё портят
Секреты хранения копчёного мяса: как сохранить вкус и аромат деликатеса
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.