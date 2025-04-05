Развитие или упадок? Мировая торговля вступает в критическую фазу

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ООН заявили, что введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не дадут ожидаемого результата в сокращении торгового дефицита и получении значительных доходов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kaptan Ravi Thakkar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фондовый рынок

В документе, опубликованном 4 апреля, подчеркивается, что только 10 из примерно 200 торговых партнеров США составляют почти 90% дефицита. При этом наименее развитые страны и маленькие островные государства несут основной удар, хотя их доля в дефиците составляет всего 1,6% и 0,4% соответственно. Таким образом, эти пошлины не помогут решить проблемы ни с торговым дефицитом, ни с доходами, согласно РИА Новости.

Ранее указ о введении "взаимных" пошлин подписал президент США Дональд Трамп. Базовая минимальная ставка составит 10%, а многие страны столкнутся с повышенными тарифами.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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