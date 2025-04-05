Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские регионы-лидеры по ипотечным сделкам: кто оказался в ТОП-5 и почему
Тревожный хозяин — больной питомец: как вы мешаете врачу помочь
От офиса до свидания: 6 жакетов, которые сделают образ
Пресс без спортзала и диет? Эти 7 упражнений творят чудеса
Боярский против: знаменитый актёр рассказал, в каком кино никогда не будет сниматься
Волосы в объёме, кожа — как после салона: сборы за 2 часа
Шашлык станет легче: салат, который помогает переварить мясо
Расход падает, но не всегда — вся правда о режиме ECO
Эти растения точно выживут при глобальном потеплении: узнайте, как выбрать

Развитие или упадок? Мировая торговля вступает в критическую фазу

1:01
Экономика

В ООН заявили, что введенные США пошлины против наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств не дадут ожидаемого результата в сокращении торгового дефицита и получении значительных доходов.

Фондовый рынок
Фото: commons.wikimedia.org by Kaptan Ravi Thakkar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фондовый рынок

В документе, опубликованном 4 апреля, подчеркивается, что только 10 из примерно 200 торговых партнеров США составляют почти 90% дефицита. При этом наименее развитые страны и маленькие островные государства несут основной удар, хотя их доля в дефиците составляет всего 1,6% и 0,4% соответственно. Таким образом, эти пошлины не помогут решить проблемы ни с торговым дефицитом, ни с доходами, согласно РИА Новости.

Ранее указ о введении "взаимных" пошлин подписал президент США Дональд Трамп. Базовая минимальная ставка составит 10%, а многие страны столкнутся с повышенными тарифами.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Красота и стиль
Секреты красоты, которые мы забыли, а зря — бабушки пользовались ими ежедневно
Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины
Авто
Моторы СССР: почему ВАЗовский 1.6 до сих пор ставят на новые машины Аудио 
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года
Новости спорта
Секретное решение НХЛ: Александр Овечкин может сыграть на Олимпиаде 2026 года Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Последние материалы
Натуральный алкоголь без химии: делаем медовуху по старинному рецепту
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Как правильно подрезать пеларгонию весной для обильного цветения летом
Волосы засияли, как в рекламе: вот что нужно делать вместо масок
Уничтожить лишние кг поможет этот вкусный орешек
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Не знаете, что не так с вашим стилем? Вот четыре ошибки, которые всё портят
Секреты хранения копчёного мяса: как сохранить вкус и аромат деликатеса
Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка
Ассортимент картофеля в магазинах расширят — как это повлияет на цены и выбор покупателей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.